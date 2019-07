Jako z filmu: Muž použil k vydírání zbraň. Řidič ho musel poslouchat

Policie popsala chování pachatele. "Krátce po poledni měl v Nejdku přijít k 30letému muži, udeřit ho pěstí do obličeje a začít mu nadávat. Po muži měl požadovat finanční částku za předchozí zapůjčení částky 6x nižší. Následně ho měl chytit za krk, odtáhnout k zaparkovanému vozidlu a hodit jej na zadní sedačky," popsala policejní mluvčí Kateřina Krejčí.



Tím mladíkovo trýznění neskončilo. Pachatel měl přistoupit do auta a muže donutit, aby jel do Karlových Varů. "Během cesty měl u benzínové čerpací stanice požadovat po poškozeném, aby zaplatil za benzín. Cestou do Karlových Varů měl muži vulgárně nadávat a dokonce vytáhnout plynovou pistoli, kterou na něj namířil," dodala mluvčí.

Mladík se bál o svůj život. Muž mu měl dokonce vyhrožovat, že pokud mu nedá požadované peníze, tak ho zabije. "Během cesty psal poškozený potají sms zprávy, aby se zachránil. Krátce po 13. hodině zastavili v Karlových Varech a šli na schůzku, kde mělo proběhnout údajné vyrovnání dluhu," pokračovala mluvčí.

Těsně před schůzkou policie podezřelého muže zadržela, poté skončil ve vazbě. "Na rozhodnutí soudu si počká v policejní cele. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let," dodala policie.