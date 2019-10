Vondráčková popsala poslední setkání s Gottem: "Byl to bojovník!"

Poprvé se potkali, když ještě chodila na gymnázium a na to vystoupení nikdy nezapomene. Dlouholetá přítelkyně i umělecká kolegyně Helena Vondráčková (72) vzpomíná na Karla Gotta (†80). Byl jí oporou v osobním životě i profesionální dráze, pomohl jí i v její pěvecké kariéře.

Naposledy se zpěvačka Helena Vondráčková setkala s Karlem Gottem minulý týden v pátek. Vybírali spolu snímky pro novou knihu a oživili si spolu mnoho krásných vzpomínek. "Zdálo se, že to všechno ještě dobře dopadne, protože on byl velký bojovník," řekla Vondráčková ve velkém rozhovoru pro TN.cz.



Kdy jste se poprvé setkali?



S Karlem jsem se poprvé setkala v roce 1964 na Libereckých výstavních trzích. Setkávala se tam spousta umělců, kteří se na pódiu střídali. Pak jsme i společně vystoupili spolu s orchestrem Československého rozhlasu pod vedením Josefa Obruby a Karla Krautgartnera. Vystupovali tam i další velikáni jako Karel Štědrý, Waldemar Matuška a další.



Co to pro Vás znamenalo setkat se s takto známými umělci?



Pro mě to byla obrovská pocta a zkušenost, stát na pódiu s takovýmito velikány. Bylo mi 17 let, tehdy jsem ještě studovala na gymnáziu v Chrudimi. Byla jsem tam vlastně místo chmelové brigády.



Jaké bylo vaše společné nejkrásnější vystoupení?



Měli jsme spolu spoustu krásných vystoupení. S Karlem jsem absolvovala svoji první zahraniční cestu do zámoří. To byl festival Zlatý kohout v brazilském Riu de Janeiru, kde jsem v roce 1967 zpívala píseň Karla Svobody Vzdálený hlas. O rok později mě ředitel a pořadatelé festivalu pozvali, abych se tam vrátila jako člen poroty, takže jsem tam s Karlem Svobodou a Karlem Gottem jela i v roce 1968. To byla moje první krásná vzpomínka a zážitek, je podle toho natočený i dokument.

Podívejte se na dokument o festivalu Zlatý kohout:



Pak jsme se s Karlem potkávali při různých zahraničních koncertech, v televizi, dělali jsme spolu Silvestr v Hannoveru. Před lety mě Karel pozval, abych spolu s ním vystoupila v newyorské Carnegie Hall, což mě velmi potěšilo. Vystoupení bylo dobře přijato, přijeli si nás poslechnout třeba režisér Miloš Forman a krasobruslařka Ája Vrzáňová. Sál byl úplně narvaný. Carnegie Hall jsme si zopakovali v roce 2005.



S Karlem Gottem jste se stýkali i jako přátelé. Kdy jste se nejvíce sblížili?



Vždycky jsme byli kamarádi, ale účast v Carnegie Hall nás ještě více stmelila, protože jsme samozřejmě museli všechno perfektně nastudovat, připravit si repertoár pro koncert. Při následujícím tříměsíčním turné jsme byli velmi často spolu, jak s Karlem, tak Ivankou, to nás opravdu spřátelilo.

Podívejte se na záznam z vystoupení Vondráčkové a Gotta v Carnegie Hall:



Karel se narodil ve znamení raka 14. července, já jsem taky rak, v červnu se narodila i Jitka Zelenková, takže jsme vždycky dělali letní party. Karel byl velmi vtipný a humorný člověk a nezkazil žádnou legraci. Pak, když se narodily jedna po druhé jeho holčičky, tak i s nimi přijížděl, třeba k nám na hausbót. Byli jsme opravdoví přátelé a o to víc mě zpráva, že boj se zákeřnou nemocí prohrál, velice ranila.



Kdy jste se s ním naposledy viděla?



Viděla jsem se s ním minulý týden v pátek. Karel s Ivankou připravovali rozsáhnou publikaci o něm a chyběli jim nějaké fotografické materiály, strávila jsem s ním asi čtyři hodiny. Vybírali jsme fotky a vzpomínali jsme, kde to bylo, v kterém roce a při jaké příležitosti.



Jak vaše poslední setkání probíhalo?



Měla jsem radost, že byl ochoten být u toho. Nechtěla jsem rušit, věděla jsem, jak je ta nemoc závažná, ale on byl hrozně rád, že mě viděl, tak jsme strávili příjemný čas, kdy se mi zdálo, že to všechno ještě dobře dopadne, protože on byl velký bojovník a že tu nemoc překoná. Bohužel se tak nestalo.



Co byste Karlovi Gottovi chtěla vyřídit?



Že je mi to strašně líto, že nás opustil a nejsem to jen já sama, ale hlavně jeho rodina, jeho děti, jeho žena a dostala jsem dnes několik telefonátů i ze zahraničí, na které jsem odpovídala, takže vím, že celý národ bude smutnit.

Děkuji Vám za rozhovor.

Poslechněte si celý rozhovor s Helenou Vondráčkovou, kde prozradila, jak jí Karel Gott pomohl s pěveckou kariérou a co jí na něm nejvíce imponovalo: