Jedná krizový štáb, Hamáček promluví o Velikonocích i hranicích

Ve středu dopoledne se Ústřední krizový štáb sešel s hejtmany. Jeho předseda, ministr vnitra Jan Hamáček, by po skončení jednání měl promluvit třeba o tom, jestli se nějak změní opatření na nadcházející Velikonoce, či kdy a jak stát povolí českým občanům opět vycestovat do zahraničí. Tiskovou konferenci můžete živě sledovat po 11. hodině na TN.cz

Zmírnění zákazu vycestování avizoval Hamáček už na začátku týdne. Ústřední krizový štáb by měl vládě navrhnout zmírnění od 14. dubna. Vycestovat by bylo možné v odůvodněných případech a po návratu by následovala povinná čtrnáctidenní karanténa.

Očekává se, že se Hamáček na tiskové konferenci vyjádří také k názoru svého předchůdce ve vedení štábu, epidemiologa a náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, na promoření populace virem. Prymulův názor následně odmítli jak premiér Babiš, tak právě ministr vnitra Hamáček.

Štáb má na jednání řešit také pravidla pro krajská a obecní zastupitelstva. Ty se nyní mohou scházet jen kvůli agendě související se stavem nouze. Svaz měst a obcí žádal, aby pravidla byla rozvolněná a zastupitelstva mohla probírat i normální agendu.

Téma přinesl na jednání expertního týmu prezidenta Zemana v Lánech předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Starostové podle něj potřebují, aby zastupitelstva mohla schvalovat například investice v obci.