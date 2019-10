K Bertramce stále proudí davy lidí! Sousedé se nemohou dostat domů

Před domem zesnulého zpěváka Karla Gotta se vytvořilo pietní místo. Lidé tam každý den chodí dávat svíčky nebo květiny. Místní obyvatelé už začínají mít problém zaparkovat před svými domy nebo se dostat do autobusů. Všude proudí davy lidí a je obtížné dojít i na nákup. Někteří se také bojí, že by z hromady svíček mohl vzniknout požár.

Lidé se stále chodí loučit s hudební českou legendou zpěvákem Karlem Gottem na pražskou Bertramku. A ovlivňuje to i dopravu. "Autobusy jsou nacpané lidmi s květinami a svíčkami. Jezdí tam i za deště," popsala TN.cz obyvatelka Bertramky.

Nejhorší situace byla před pár dny. Pořád však lidé k místu jezdí a parkují, kde se dá. "Gradovalo to hlavně o víkendu. Mimopražští lidé parkovali všude. Obecně stále platí, že je lokalita velmi oblíbená. Tolik lidí tam nikdy nebylo," řekl soused, který bydlí o kousek dál.

Podle něj také lidé ke Gottovu domu jezdí i večer. Často chodí pěšky a to směrem od Andělu. V ulicích je také větší provoz. "Je to snadné i ucpat, ulice jsou užší. Lidé, kteří nejsou místní, se také stále ptají, kde Gott bydlel," doplnil soused.

Zpěvákův dům se nachází na konci ulice a lavina svíček postupně rozšiřuje k sousedům, kteří bydleli pod ním. "Fanoušci je dávají na auta zaparkovaná v ulici, ale i na vrata ostatních domů," dodal soused.

Někteří se také obávají, že by mohl z takového množství svíček vypuknout požár. Vyloučit se to podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky nedá. "Pokud je tam nějaký dohled a pokud lidé dodržují základní pravidlo, že otevřený oheň svíčky nesmí přijít do kontaktu s hořlavým materiálem (květina, obrázek)…pak by se nemělo nic stát. Nicméně v takovém množství svíček se riziko menšího požáru zvyšuje," napsal na svůj twitter.

Zpěvák Karel Gott zemřel v úterý 1. října krátce před půlnocí. Veřejnost se s ním bude moci rozloučit v pátek od 8 do 22 hodin v Paláci Žofín. Zádušní mše se bude konat následující den v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 11 hodin. Lidé ji mohou sledovat na Hradčanském náměstí a na III. Nádvoří Pražského hradu. Další podrobnosti ohledně rozloučení s Gottem naleznete zde.

