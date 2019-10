Gott dostane vyšší vyznamenání! Prezident řekl, jak zpěváka ocení

Zesnulý zpěvák Karel Gott bude posmrtně oceněn prezidentem republiky. Miloš Zeman v neděli prozradil, jaké státní vyznamenání chce Gottovi in memoriam propůjčit. Zpěváka ocení nejvyšším státním vyznamenáním - Řádem Bílého lva I. třídy. Že chce dát Karlu Gottovi vyšší vyznamenání, avizoval Zeman už v polovině září při návštěvě Srbska, krátce poté, co zpěvák oznámil, že bojuje s akutní leukémií.

Prezident Miloš Zeman propůjčí in memoriam Karlu Gottovi Řád Bílého lva první třídy. Zeman to oznámil v neděli v rozhovoru pro Frekvenci 1. Karla Gotta Zeman ocení až příští rok.

"Rodina stále ještě zažívá bolest nad ztrátou Karla Gotta, kdyby byla krátce po pohřbu vystavena ceremonii ve Vladislavském sále, nebylo by to dobře," vysvětlil Zeman ve vysílání Frekvence 1, proč to bude až napřesrok.

Prezident také potvrdil, že pokud bude pozván, na rozloučení v Katedrále sv. Víta rád přijde. A pokud jej rodina požádá, na pohřbu promluví. "Promluvil bych, ale byl bych velmi stručný, protože si myslím, že politici by se neměli při těchto příležitostech předvádět. Nejlepší by bylo, kdyby jediný proslov pronesl kardinál Duka," uvedl Zeman.

Karel Gott byl již na Pražském hradě oceněn jednou – Medaili Za Zásluhy mu v roce 2009 udělil prezident Václav Klaus. Udělil mu rovnou medaili I. stupně, tedy tu nejvyšší.

Miloš Zeman v září při návštěvě Srbska avizoval, že chce Karla Gotta ocenit vyšším státním vyznamenáním. Na výběr byly dvě – Řád Bílého lva, který je nejvyšším státním vyznamenáním a českým občanům se propůjčuje "za zvláště vynikající zásluhy o stát, zejména v oblasti politiky, správy státu, rozvoje hospodářství, vědy, techniky, kultury, umění, školství" – a Řád Tomáše Garrigua Masaryka, který se propůjčuje "osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva". Oba řády mají ještě pět tříd, přičemž ta první je nejvyšší.

Umělce Zeman v minulosti oceňoval Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Dostali jej třeba Jiří Suchý, Hana Hegerová, Karel Kryl (in memoriam) nebo režisér Jan Kačer. Řád Bílého lva dostali od Zemana v minulosti hlavně významní českoslovenští a zahraniční státníci a hrdinové 2. světové války.

Vloni jej prezident propůjčil také gymnastovi Janu Gajdošovi, který po válce zemřel na následky věznění v koncentračním táboře, a pracovníkovi rozhlasu a účastníkovi protiokupačního vysílání v srpnu 1968 Karlovi Lánskému.

