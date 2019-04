Katedrálu zapálili muslimové, šíří se internetem. Hrozí za to 2 roky

Vyšetřování příčin požáru katedrály Notre-Dame se potáhne zřejmě celé měsíce. To ovšem nahrává do rukou lidí, kteří jako viníky vidí muslimy. Mnozí se vůbec nezdráhají a neštěstí označují za teroristický čin či pomstu za útok na mešitu v novozélandském Christchurch.

"Že by odezva na mešitu v Austrálii? Teď před Velikonocemi...?," stojí v jednom z komentářů. "To si jen mírumilovní čmoudi dělají místo na mešitu," píše se v dalším. "Nemyslím si že to byla chyba při rekonstrukci. Myslím si, že to byl cílený útok," svěřil se v diskuzi jeden z pisatelů.



"Trestněprávní rovina šíření poplašné zprávy, pomluvy a podobně tam samozřejmě je," řekl advokát Pavel Kolesár. Podle něj ale zatím nejsou komentáře natolik vyhrocené, aby se jimi policie zabývala. Za šíření poplašné zprávy hrozí podle zákoníku až dva roky za mřížemi, stejně je tomu za pomluvu na sociálních sítí.



Přestože je vyšetřování příčin požáru katedrály v plném proudu, zatím není jasné, proč katedrála začala hořet. Případem se mohou policisté zabývat i několik měsíců. Podle předběžných odhadů vznikl požár při rekonstrukci.

