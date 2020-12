Katkám odzvonilo. Podívejte se, která jména budou nejoblíbenější v roce 2021

Čekáte miminko a stále se nemůžete rozhodnout, jaké jméno mu vyberete? Redakce TN.cz připravila predikci jmen, která by měla být v příštím roce nejoblíbenější. Pokud chcete, aby se váš potomek jmenoval originálně, těmto variantám se raději vyhněte.

Předpovědět přesný žebříček nejoblíbenějších jmen dětí pro rok 2021 samozřejmě není možné, výběr je obrovský a vše záleží na vkusu a preferencích jednotlivých rodičů. Podle dlouhodobých trendů se přesto dá odhadnout, která jména se budou těšit větší popularitě než jiná.

Tyto trendy se mění obvykle pozvolna a pomalu, dá se proto očekávat, že vítězové z posledních let stále budou na vysokých příčkách. Srovnáme-li ale žebříčky za posledních 20 let, najdeme v nich i plno skokanů, kteří by se v příštím roce mohli objevit v top 20.

Chlapecká jména

V České republice dlouhodobě platí, že při pojmenovávání chlapců bývají rodiče konzervativnější. Trendy se proto v jejich případě mění daleko pomaleji než u děvčat. Může za to mimo jiné i fakt, že chlapci častěji dědí jména po svých otcích než holčičky po matkách. V roce 2019 tento poměr činil 16 % u chlapců a 4 % u dívek.

Která jména se dědí nejčastěji? Odpověď není příliš překvapivá, jedná se o Jana. Až 47 % Honzíků narozených v lednu 2019 své jméno zdědilo po otci. Jan proto pravidelně obsazuje přední příčky, a dá se proto očekávat, že bude jedním z nejoblíbenějších jmen i v roce 2021.

V posledních dvaceti letech se na prvním místě s Honzou střídá Jakub, i toto jméno tak pravděpodobně bude v roce 2021 na přední příčce. To platí i pro Tomáše, který se dlouhodobě těší velké popularity.

Velmi oblíbená jména zřejmě i nadále budou Lukáš, Ondřej, Matěj a také Filip. Naopak Michal a Martin, přestože v předchozích letech byli stále vysoko, na oblíbenosti ztrácejí a v dlouhodobém trendu je u nich patrná spíš sestupná tendence.

Jejich místa by tak v roce 2021 mohla klidně zaujmout novější jména, která získala na popularitě teprve nedávno. Velkému zájmu se těší například Tobiáš. V roce 2007 se v žebříčku nacházel na 46. místě, v roce 2012 na 26. místě a v roce 2919 na 19. místě. Příští rok pro toto jméno vypadá velmi nadějně.

Zajímavý vývoj je patrný i u Samuela, který se ze 34. místa v roce 2010 dostal až na 21.-22. místo v roce 2019. Po žebříčku pomalu stoupá také Oliver. Minulý rok se ještě do top 20 nedostal, sdílel 27.-28. místo, oproti roku 2010, kdy byl na 48. místě, se však jedná o značný posun kupředu.

Mezi skokany patří i Jonáš, dá se proto očekávat, že se zájmu bude těšit i v roce 2021. Popularitu opět získávají i některá tradiční jména, která v předchozích letech byla upozaděna. Týká se to například Antonína, který se do top 20 dostal až v roce 2015 a od té doby se v ní drží.

Nejoblíbenější dívčí jména pro rok 2021 najdete na další stránce.