Každou minutu zemře kvůli špatné péči 5 lidí! Tohle je nejčastější chyba

Miliony pacientů každoročně utrpí újmu na zdraví kvůli špatné péči. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) kvůli tomu dokonce každou minutu zemře pět lidí. Zdravotníci se teď snaží zvýšit povědomí o tomto problému a zaměřit se na bezpečí nemocných.

"Nikdo by neměl být při zdravotní péči zraněn. A přesto po celém světě každou minutu nejméně pět pacientů kvůli špatné péči umírá," prohlásil generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nejvíce takových případů nastává v rozvojových zemích.

Podle statistik WHO je čtyřem z deseti pacientů ublíženo během primární a ambulantní léčby. Nejčastějšími chybami jsou nesprávná diagnóza a špatně předepsaný nebo užívaný lék. Pochybení chirurga pak vede ke komplikacím u čtvrtiny pacientů. Milion z nich ročně na následky zemře.

Zdravotnická organizace proto vyhlásila Světový den bezpečí pacientů, který připadá na 17. září. Připojilo se k němu i české ministerstvo zdravotnictví, podle kterého je nutné přijmout opatření, která povedou k prevenci chyb a zajistí zvýšení kvality péče. Mnoho zdravotníků je podle resortu už přijalo.

"Zdravotnické zařízení je místem, kam se lidé s různými zdravotními obtížemi chodí uzdravit či zlepšit své zdraví. Zdravotnická zařízení musí přijmout taková opatření, která zajistí plné bezpečí pacientů," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle WHO je nutné zajistit bezpečí pacientů po celém světě. Kromě kroků, které mohou učinit lékaři a zdravotnický personál, jsou tu věci, které by se měly zlepšit na straně pacientů. Měli by lékařům dávat lepší zpětnou vazbu a více se o svůj stav zajímat a být tak informovanější.

Zdravotnická organizace vybízí samotné státy a také velké hráče ve zdravotnictví, aby podpořily vyšší bezpečí pacientů při péči. I malá investice například do zlepšení podmínek v nemocnici může vést ke snížení počtu zranění či úmrtí a zároveň k ušetření.