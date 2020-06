Kde bude jaderný odpad. Na seznamu jsou čtyři místa, místní jsou zděšení!

Jedna z lokalit - Hrádek na Jihlavsku - je poblíž Dolní Cerekve, místní lidé jsou zděšení. "Ta stavba nám tady zničí život, tak jak bych s tím mohla souhlasit," zlobí se Petra Nováčková.

Paní Nováčková bydlí na dohled. Mít jen kousek od domu jaderný odpad nechce. S manželem a dvouletou dcerou Aničkou by se prý odstěhovala.

"Oni nám tady uprostřed poli a lesů postaví fabriku a ještě nám pod zem budou dávat odpad, který je nebezpečný," trápí dalšího z místních obyvatel. Strach má i starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák - například o čistotu vody a prostředí.

Podobně reagují lidé ze všech čtyř navrhovaných lokalit. Dvou na Vysočině a po jedné v jižních a západních Čechách. "Byla kritéria bezpečnostní, kritéria vlivu na životní prostředí a potom technické proveditelnosti," přibližuje výběr vhodných míst mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů Martina Bílá.

Finální rozhodnutí bude na vládě a padnout může už v létě. Lidem z těchto lokalit vadí i to, že od státu prý dosud nemají informace o tom, co a kde se chystá.

Obří stavba vznikne v hloubce půl kilometru a po dobudování se do ní vejde až devět tisíc tun jaderného odpadu. Stavět by se mělo začít v roce 2050 a práce budou trvat 15 let. Projekt - včetně 100 let provozu - by měl stát 111 miliard korun.