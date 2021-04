Kdo bude příští prezident? Průzkum přinesl zajímavé výsledky. ANKETA

Rok 2023 bude ve znamení prezidentských voleb, hlavu státu si Češi zvolí v přímé volbě už potřetí. Právě proto agentura STEM/MARK provedla průzkum a lidí se například zeptala, kdo by měl být příštím prezidentem. Podle odborníků však jména, která oslovení uváděli, zrcadlila především mediální viditelnost a úvahy osobností o jejich kandidatuře.



Ve funkci českého prezidenta by lidé nejraději viděli herce a moderátora Marka Ebena. Nejčastěji zmiňovali také bývalou místopředsedkyni ODS a senátorku Miroslavu Němcovou nebo předsedu vojenského výboru NATO a armádního generála ve výslužbě Petra Pavla.



Naopak současný premiér Andrej Babiš (ANO), který ještě v září roku 2019 u voličů jasně vedl, se nedostal ani do první desítky. Zároveň si však čtvrtina Čechů myslí, že předseda vlády bude na post kandidovat.



"Ohlas vzbudilo nečekané jméno Marka Ebena, který se nyní dostal dokonce na první příčku. Může to být částečně důsledkem naštvanosti z politiky. Sám pan Eben kandidaturu prý vylučuje, ale jak vidíme, byl by z hlediska možného volebního výsledku velmi relevantním kandidátem,“ zhodnotil výsledky Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Z průzkumu také vyplývá, že pokud by si měli lidé vybrat prezidenta z předsedů parlamentních stran, zvítězil by šéf SPD Tomio Okamura. Na druhém místě se poté umístil předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.



V současné době úřaduje na Pražském hradě Miloš Zeman, který už kandidovat nemůže. Příznivci nynějšího prezidenta by volili právě Babiše. Hned za ním nejvíce lidí zmínilo Tomia Okamuru a poté také Marka Ebena.



Podle voličů by měl být prezidentem energetický a vitální člověk, který bude schopný převzít zodpovědnost v období krize. Méně důležité je pak to, zda dotyčný má nějakou politickou zkušenost. "Pro mladé lidi do 30 let je důležité, aby byl prezident srozumitelný a uměl vysvětlovat,“ uzavřel Burianec.



Průzkumu agentury, který proběhl na základě online a telefonického dotazování, se účastnilo celkem 802 lidí starších 18 let.



