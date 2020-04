Kdy se otevřou obchody a kdy sundáme roušky? Vojtěch promluvil

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prozradil, jak se podle něj bude život v Česku vracet do normálu. Většina obchodů by se měla otevřít do konce měsíce, roušky bychom mohli odložit v červnu. Děti by podle ministra zdravotnictví mohli stihnout ještě měsíc výuky, záležet bude ale na ministerstvu školství. Naopak smůlu budou mít asi ti, kteří se těšili na velké letní hudební festivaly.

Plán, jak se Česko bude vracet k normálnímu životu, nastínil ministr zdravotnictví v rozhovoru pro Lidové noviny. "V první řadě uvolníme místa, kde je menší riziko z hlediska obvyklé koncentrace osob. Bavíme se o rozvolňování zákazů u různých obchodů," uvedl Vojtěch a zmínil třeba farmářské trhy, které by se podle něj mohly otevřít do konce dubna.

Klíč, které obchody kdy otevírat, vybírá ministerstvo průmyslu a obchodu. "Předpokládáme, že v následujících týdnech dojde k postupnému rozvolnění restrikcí u všech obchodů. Byť mohou zůstat některé výjimky týkající se prodejen s oblečením, kde si lidé zkouší šaty přímo na těle," myslí si ministr zdravotnictví.

"Dokážu si představit, že značná část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce znovu začít fungovat," doufá Vojtěch. Ministerstvo také hledá cestu, jak otevřít některé služby. Třeba ale u kadeřnictví či kosmetiky Vojtěch nepředpokládá, že by to bylo hned po Velikonocích, protože zákazníci a pracovníci tam jsou v těsném kontaktu.

Ještě zhruba dva měsíce by Češi měli nosit roušky. Podle Vojtěcha je to jedno z posledních opatření, které se zruší. "Myslím si, že se bavíme o době někdy do června. Ale v jistých situacích budou roušky doporučené i nadále," zdůraznil Vojtěch.

Podle ministra by se děti na poslední měsíc ještě měly stihnout vrátit do škol. Rozhodnutí je ale na ministerstvu školství. A samozřejmě závisí na vývoji epidemie. První se zřejmě hned po Velikonocích otevřou vysoké školy, ale jen na individuální přednášky či zkoušení, ne na velké přednášky v aulách.

V květnu by se lidé také mohli vrátit do restaurací, byť zřejmě nejdřív jen v odpoledních hodinách. Noční život se bude rozjíždět až v létě. Ale i přes léto musíme počítat s určitými omezeními. Vojtěch třeba nevidí reálně, že by bylo možné uspořádat velké festivaly s tisícovou účastí.

V Česku by se mohly vyrábět ve velkém respirátory, vláda přislíbila odbyt americké firmě. Více v reportáži: