Kojení na veřejnosti rozdělilo Česko! Tohle si o něm lidé myslí

Událost z Raiffeisen banky rezonuje od středy českou společností. Přímo na jejich pobočce se totiž paní Lucie rozhodla, že nakojí svou roční dcerku. To se však nelíbilo muži z ochranky, který kojící ženu vyhodil ven. Lidé se teď hádají, kdo je v celé situaci ten zlý. Vyjádřil se také exministr Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zda je kojení na veřejnosti v pořádku, nebo je to už přes čáru, se Češi jednoznačně neshodnou. Dokazují to i výsledky ankety, kterou zveřejnil portál TN.cz. V té hlasovalo už více než jedenáct tisíc lidí.

Necelých šest tisíc lidí nemá s kojením na veřejnosti problém, naopak pěti tisícům hlasujících se to naopak nelíbí. Zhruba sedmi stovkám Čechů je to jedno.

Vášnivé diskuze se strhly také na sociálních sítích. "Roční dítě nevydrží bez kojení? To snad ne," ptá se na facebooku paní Janišta. S názorem souhlasí také Mirka. "Roční dítě je miminko?? To by snad už tu chvilku vydrželo. V roce už opravdu nemá kojení nic společného s hladem," napsala.

"Myslím, že dnešní biomatky doslova útočí svými dětmi na společnost a vyžadují neustále pozornost ostatních. Matka je na mateřské dovolené může kojit v soukromí a nepředvádět se na veřejnosti," myslí si paní Alena. Podle ní už jde o exhibicionismus.

Například paní Hana má jiný názor. "Co už je víc než mateřství? Dítě bych nakojila kdekoliv před kýmkoliv. Nikdo nikoho nenutí se na to koukat,“ vysvětlila. „Mužům nahá prsa nevadí, dokud nejsou nabízena někomu jinému. Mužům nevadí, když se někde promenádují nahé ženy, ale vadí jim kojení?" dodala důrazně Sany.

K celé události se vyjádřil i bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSDL). "Omluva je naprosto na místě, protože takové jednání pracovníka ochranky Raiffeisenbank ČR považuji za naprostý úlet. Nakojit dítě, prostě dát mu najíst mi přijde jako něco naprosto přirozeného!! Nezažil jsem žádnou maminku, která by u kojení měla ambici exhibovat!" vyjádřil se na sociálních sítích. Respekt a úcta k maminkám by podle něj měla být něco naprosto přirozeného.