Kolem Země proletí obří asteroid! Je velký jak egyptské pyramidy

K naší planetě se přibližuje asteroid velký jako egyptské pyramidy. NASA jej poprvé zaznamenala koncem minulého týdne. Pravděpodobnost nárazu je nízká, ale jeho důsledky by byly katastrofální, varuje vědec z Evropské kosmické agentury (ESA).

NASA přelet asteroidu s názvem WR3 2019 v relativně těsné blízkosti Země očekává už tento týden. Vědci ho prozkoumali celkem 74krát, aby zjistili jeho velikost a trajektorii. Ukázalo se, že asteroid dosahuje průměr 76 až 170 metrů. Od Země bude vzdálený přes pět milionů kilometrů a proletí rychlostí 27 000 kilometrů za hodinu.

NASA dokonce schválila misi s názvem Hera, jejímž prostřednictvím chce zjistit, co by se stalo, kdyby asteroid změnil předpokládaný směr letu. Ve spolupráci s ESA vyšle dvojici kosmických lodí do systému dvou asteroidů s názvem Didymos, aby prozkoumali očekávané těleso a získali tak cenné informace.

Patrick Michel z ESA uvedl, že podobná bezpečnostní zkoumání jsou potřebná. "Pravděpodobnost nárazu je nízká, ale důsledky by mohly být obrovské. Proto je důležité, abychom se o to postarali. Navíc máme na to nástroje," poznamenal.

Michelův předpoklad potvrdil i univerzitní profesor Alan Fitzsimmons z Výzkumného centra astrofyziky v Liverpoolu. "V budoucnu bude mít pád asteroidu na naši planetu vážné následky. Nemusí se to sice stát za našich časů, ale i tak s tím musíme něco dělat. Musíme být připraveni přesunout asteroid jinam, aby netrefil Zemi," doplnil Fizsimmons.