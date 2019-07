Kolik stojí v Chorvatsku chleba, voda nebo taxík? Velký PŘEHLED

Chystáte se letos do Chorvatska po vlastní ose a nevíte, jestli se vám vyplatí vézt si s sebou i jídlo a pití? Velké srovnání cen ukazuje, že země u Jadranu sice není tak laciná jako Bulharsko, ale rozhodně tu při nákupech nevykrvácíte.

Chleba plus mínus za dvacku, litr mléka taky tak, točené pivo v restauraci kolem padesátikoruny. To jsou některé z cen, které můžete letos čekat v Chorvatsku.

Kolik co v zemi u Jadranu stojí, ukázala analýza cen Slovenského farmářského družstva. Jeho analytička Eva Sádovská na TV Markíza upozornila, že nepříjemné překvapení mohou naopak zažít turisti mířící do itálie, kde se ceny zvedly a maso či pečivo tu stojí výrazně víc než v našich končinách.

Ale zpátky k Chorvatsku - kanystry s benzínem s sebou taky vozit nemusíte, cena paliv je totiž srovnatelná s Českem a dokonce ani popojetí taxíkem nestojí žádný velký obnos.

Velkou díru do rozpočtu vám nemusí udělat ani návštěva restaurace. Pokud si vyberete nějakou lacinější, vejdete se s jídlem do dvou stovek. Jen to točené pivo je zpravidla dražší než u nás a může stát i sedmdesát korun za půlitr.

Pusťte si vstup z TV Markíza: