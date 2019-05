Konec příspěvků od pojišťoven se netýká jen brýlí. Tady si připlatíme

Nový systém úhrad má být finančně únosný, zbytečně nemá zvyšovat spoluúčast pacientů a má jim zajistit širokou dostupnost zdravotnických prostředků.

Mnoho pacientů překvapilo zrušení příspěvku na brýle pro lidi starší čtrnácti let, příspěvek na obruby a čočky lze získat za velmi omezených podmínek. Zrušení příspěvku se nedotklo ale jen brýlí, velké změny nastaly i u jiných prostředků.

Další změny se týkají například paruk. "Nově nejsou hrazeny vůbec, původně byla úhrada ve výši 100 % maximálně 1 000 Kč, 1 kus za rok," vysvětlila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Dále se přestaly hradit hole, nejedná se o hole pro nevidomé ani berle, původně se přispívalo jednou za tři roky, maximálně 130 korun na kus. Nově se také nehradí sedačky do vany a pod sprchu, dříve bylo možné zažádat o příspěvek jednou za pět let.

Změny, jak avizovalo ministerstvo i pojišťovny, ale nejsou zdaleka jen negativní. Nově budou od prvního října hrazeny infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv, za dva roky lze zažádat o dva kusy, hrazena je ve výši 100 %.

Dále to jsou například binaurální sluchové korekce pro dospělé, lze zažádat o dva kusy za pět let, příspěvek je přitom 6087 korun za kus. Dalším výrazným kladem je hrazení naplasťové inzulínové pumpy, lze zažádat o jeden kus za čtyři roky (pořízení přístroje + náklady na provoz za 1 rok 71 304 Kč, další roky provoz 65 217 Kč). Dále je to například glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením (ks za 6 let, úhrada ve výší 870 Kč).

Přispívat se bude nově také na zdravotnické prostředky pro kompresní popáleninovou terapii (jedná se o popáleniny II. a III. stupně, úhrada nejdéle po dobu 1 roku, 8 zdravotnických pomůcek v hodnotě od 233 až do 1 261 Kč za kus). Velké změny čekají také příspěvky na inhalátory. (Dříve byly hrazeny kompresorový a ultrazvukový, nyní lze zažádat o nízko-výkonný. "Pro pacienty s cystickou fibrózou inhalátory vysoce výkonné v hodnotě 6 000 Kč za kus do 2 let včetně a 21 217,40 Kč za kus od 3 let věku," doplnila Štěpanyová.

Dále to jsou senzory na měření glykemie, prostředky v oblasti vlhkého hojení ran, dále se začnou hradit vysoce výkonné inhalátory, terapeutická obuv, pomůcky při popáleninách či vibrační sluchadla a další.

"Zvyšuje se úhrada mechanického vozíku z 21 tisíc korun na 45 tisíc korun. Nově pak vozíčkáři mají možnost mít hrazený elektrický vozík na ven i mechanický na doma. Druhý vozík nebyl v předchozích letech hrazen vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc korun. Nově se budou hradit i opravy a úpravy vozíků ve vlastnictví pojištěnce. Další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to zejména děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek, tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo," vyjmenovala Štěpanyová.

Původně byla za sluchadla pro vzdušné vedení u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč za 2 ks, nyní by měla být úhrada 8 696 za 1 kus se stejným omezením na 2 ks na 5 let.

Pozastavení proplácení peněz na některé zdravotnické potřeby ušetří miliony, ty by ale následně měly jít na jiné příspěvky.

"Pacientům přinese nový systém množství pozitivních změn. Budou mít plně hrazeno širší spektrum zdravotnických prostředků. V některých skupinách poklesne spoluúčast pojištěnců, v jiných se zase navyšuje počet pomůcek, na které mají nárok," zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Vysoce si cením toho, že nový systém úhrad zdravotnických prostředků vznikl jako společný produkt všech zainteresovaných stran – státních úřadů, zdravotních pojišťoven, odborných společností, dodavatelů i pacientských organizací – které dokázaly upozadit mnohdy protichůdné zájmy ve prospěch pacientů. Jsem přesvědčen, že výsledkem je funkční systém, ze kterého bude nejvíce profitovat právě pacient," uzavřel Vojtěch.