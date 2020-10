Konec superhrubé mzdy se blíží! Kolik skutečně ušetříme?

Po zrušení superhrubé mzdy by se od příštího roku mohla danit pouze hrubá mzda, a to 15 %, respektive 23 % u vyšších příjmových skupin. Jak dříve řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO), každý zaměstnanec s průměrnou měsíční mzdou nižší než 137 tisíc hrubého ušetří na daních 7 % z hrubé mzdy a 5 % z čisté mzdy. Opatření by mohlo být zavedeno minimálně na 2 roky.

Návrh je součástí nového daňového balíčku, který bude Poslanecká sněmovna projednávat v úterý. Pokud návrh dolní komorou parlamentu projde, mohou si lidé polepšit až o několik stovek korun měsíčně. Kolik byste ušetřili právě Vy si spočítejte na naší kalkulačce.