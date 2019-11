Kuřáci by měli platit vyšší zdravotní pojištění, tvrdí odborníci! ANKETA

Kuřáci by měli platit vyšší zdravotní pojištění. To je jedna z možností, která by podle svazu zdravotních pojišťoven zvýšila odpovědnost lidí za to, že si vědomě ničí zdraví. Souhlasí s tím i ministr zdravotnictví, ale problém vidí jak v realizaci samotného nápadu, tak i v následné kontrole.