Lékaři uvidí všechny léky, co berete. Experti popíšou, jak to má fungovat

Sdílený lékový záznam pacienta funguje už půl roku, až od června do něj ale budou mít přístup zdravotníci. Co se mění, vysvětlí ministr zdravotnictví a další odborníci na tiskové konferenci, kterou budete moci sledovat živě na TN.cz.

Dosud se lékaři v tom, co pacient užívá za léky, museli spolehnout přímo na něj. Jenže lidé si často nepamatují název léčiva, případně úplně zapomenou, že takový přípravek kdy měli předepsaný. Proto přišlo ministerstvo zdravotnictví se sdíleným lékovým záznamem.

Jde o seznam eReceptů, které měl pacient kdy vystaveny. Lékaři tak budou moci do databáze jednoduše nahlédnout, když budou chtít předepsat nový lék, a například si ověří, zda pacient nebere jiné medikamenty, které by se s ním neměly kombinovat. To samé budou moci udělat i lékárníci.

Sdílený lékový záznam začal fungovat už v prosinci, až začátkem června ale bude dostupný pro zdravotníky. Doteď do něj mohli nahlížet pacienti a případně si nastavit, zda chtějí svá data sdílet - a případně s kým. To bude možné upravit i v následujících měsících.

Pacient může udělit nesouhlas s nahlížením zvlášť lékařům, lékárníkům a klinickým farmaceutům. Následně je možné vybrat konkrétní zdravotníky, kteří souhlas mít budou. Pokud lidé nijak svůj sdílený lékový záznam neupraví, automaticky souhlasí s tím, že do něj mohou nahlížet všichni ošetřující lékaři.

Co se od června pro pacienty změní? A neobávají se odborníci úniku dat ze systému? Na to na tiskové konferenci odpoví ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jeho náměstek Filip Vrubel a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Sledujte ji živě na TN.cz od osmi hodin.