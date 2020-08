Letní počasí vydrží! Meteorologové očekávají tropy i bouřky

O víkendu jsme si užili letní počasí, následující dny mají být podle meteorologů velmi podobné. Bude převládat polojasno, přeháňky se budou vyskytovat ojediněle. Ještě ve středu by teploty mohly vystoupat až na tropickou třicítku, od čtvrtka se pak začne mírně ochlazovat.

V pondělí by mělo být podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) převážně jasno až polojasno, ráno se místy mohou objevovat mlhy. Během dne by se mělo začít zatahovat, zejména na severozápadě a severu se mohou místy objevovat přeháňky nebo i bouřky. Teploty přes den vystoupají k 21 až 25 °C.

I v úterý by mělo být zpočátku místy až jasno, během dne pak bude převážně polojasno až oblačno. Přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle. Teploty v noci klesnou k 15 až 11 °C, na západě a jihozápadě může být i kolem 9 °C, přes den pak vystoupají k 21 až 25 °C.

Ve středu by mělo být převážně jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se zejména na severu mohou objevovat přeháňky nebo déšť, teploty v noci klesnou k 15 až 11 °C, přes den by mělo být kolem 25 až 29 °C, odpoledne by mohly teploty ojediněle stoupat nad 30 °C.

"Od čtvrtka se bude vyjasňovat a mírně se ochladí. Víkend by už měl být ve znamení zvětšené oblačnosti a na většině území se přidají přeháňky, ojediněle i bouřky," informuje ČHMÚ. Ve čtvrtek tak můžeme očekávat teploty kolem 20 až 24 °C.

V pátek bude převážně jasno až polojasno, během dne se bude od západu zatahovat, zejména v Čechách se budou objevovat přeháňky, déšť a ojediněle také bouřky. Teploty v noci klesnou k 11 až 7 °C, přes den by pak mělo být kolem 24 až 28 °C.

O víkendu by se měly srážky objevovat na většině našeho území. Teploty by se měly držet kolem 17 až 22 °C, v noci pak budou klesat k 11 až 7 °C.