Letos letí dovolená v Česku. Zajeďte se podívat na krásná místa vlakem

Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou vyrazit na výlet autem, se jako skvělá alternativa nabízí vlak . České dráhy vypraví denně tisíce vlaků, pohodlně se tak dostanete do všech koutů republiky. Vzhledem k současné situaci navíc denně probíhá důkladná dezinfekce, takže můžete cestovat beze strachu z nákazy. Podívejte se na několik tipů, kam si v Česku vyrazit na výlet vlakem.



Jako největší tuzemský železniční dopravce České dráhy vypraví denně téměř 7000 vlaků do všech koutů země i za hranice. Bez problémů se můžete dostat v podstatě kamkoliv a užít si tak naplno letní dovolenou i bez vycestování do zahraničí. Aby ochránily cestující před nákazou koronavirem, dezinfikují České dráhy své vozy každý den.



Používají tzv. ozonizaci, která dlouhodobě likviduje viry, bakterie a plísně. Testují také zcela novou formu ochrany před šířením virů v Moravskoslezském kraji, který je aktuálně nejpostiženějším regionem v Česku. „Speciálním ochranným nanonástřikem jsme ošetřili devět vlaků CityElefant a dvě soupravy RegioPanter, které společně obsluhují páteřní a nejvytíženější linky na severní Moravě,“ říká ředitel odboru provozu osobní dopravy Tomáš Mohr.



České dráhy se tak snaží zajistit cestujícím maximální možnou ochranu před nákazou koronavirem. Jízda vlakem nabízí i jiné výhody, mezi které nepochybně patří možnost natáhnout si nohy nebo se projít, využít rodinné kupé či jídelní vůz. Místo soustředění se na řízení se můžete naplno věnovat svým blízkým a odpočinout si. Navíc odpadávají problémy s parkováním.



Jedná se tak o pohodlnou alternativu, pokud nechcete nebo nemůžete na výlet jet autem. A pokud ještě nemáte jasno, kam vyrazíte, můžete se inspirovat v následujícím přehledu krásných míst, kam se bez potíží dostanete vlakem.



Tábor



Rychlíky či expresy Českých drah v Táboře zastavují minimálně každou hodinu i častěji, nedostatkem spojů tak město rozhodně netrpí. Z Prahy sem cesta trvá jen hodinu a čtvrt až hodinu a půl. Cestou projedete hned několika tunely, které patří k nejdelším v Česku – jeden z nich má přes kilometr.Výlet do Tábora si užijí milovníci historie i rodiny s dětmi, pro které je tu například muzeum lega nebo čokolády a marcipánu, podzemí či zoologická zahrada. V okolí stojí za návštěvu městečko Bechyně, kam se bez problémů z Tábora dostanete osobním vlakem. V létě tu na pravidelných víkendových vlacích jezdí souprava s historickou elektrickou lokomotivou „Bobinkou“.Město obklopené krásnou horskou krajinou učaruje nejen nadšencům do historie, ale také turistům a cyklistům. Vlakem sem většinou přijedete ze Záhřebu, který je frekventovanou křižovatkou a má přímé spojení s Prahou, Brnem, Pardubicemi či Ostravou. Ze Záhřebu do Šumperka se osobním vlakem dostanete už za dvacet minut. Těšit se můžete na Geschaderův dům, kde se nachází expozice o čarodějnických procesech, nebo okolní Jeseníky.Do krásných západočeských lázní v minulosti vlakem přijela řada slavných osobností, mezi nimi císař František Josef a anglický král Eduard VII., kteří se setkali na zdejším nádraží. Do města odpočinku a relaxace se můžete po kolejích vypravit i vy. Každé dvě hodiny sem jezdí Západní expresy z Prahy a Plzně s moderními a pohodlnými vagóny, kterými mohou bez obav cestovat i lidé na vozíčku, s kočárkem nebo jízdním kolem.Rychlovlakem Pendolino se do Mariánských Lázní dostanete bez přestupu i z Ostravska, Olomouce nebo z východních Čech. Město návštěvníkům nabízí lázeňské domy, kavárny či parky. V okolí se nacházejí lesy a přírodní rezervace Kladská rašeliniště. A když už nestačí nohy, na výlety se můžete vypravit vlakem – například do nedalekého Chebu nebo Lázní Kynžvart.Nádraží v Děčíně má silnou atmosféru – je to koneckonců důležitá pohraniční stanice u německých hranic. Je to významný dopravní uzel, takže sem míří vlaky v podstatě ze všech stran. Z Prahy, odkud sem jezdí přímé rychlíky i mezistátní expresy, jsou spoje časté a cesta trvá jen okolo hodiny a půl.Kousek od děčínského hlavního nádraží se nachází oblastní muzeum a Pastýřská stěna, na jejímž vrcholu stojí zámeček. A protože je Děčín jakousi branou do Českého Švýcarska, těšit se můžete na krásnou přírodu v okolí. Téměř všechny výlety lze dobře kombinovat s vlakem.Slezská metropole patřila k prvním městům u nás se železničním spojením, tak proč se tam nevydat po stopách historie vlakem i teď. Po železnici se sem dostanete přímo z Prahy, Olomouce či Pardubic. Nejsnáze se ale do Opavy dopravíte moderními klimatizovanými a bezbariérovými vlaky CityElefant, které sem jezdí minimálně jednou do hodiny a na něž se dá přestoupit například z vlaku SC Pendolino z Chebu, Plzně, Prahy či jiných koutů republiky.Za návštěvu určitě stojí Slezské zemské muzeum, gotické památky a barokní budovy. Vlakem se můžete vydat na výlety i do okolí. Zřejmě nejatraktivnějším cílem pro turisty je Hradec nad Moravicí, jehož dominantou je romantický zámek.Vlakem se můžete vypravit i do údolí řeky Moravy, kde se nachází Otrokovice sevřené mezi třemi pohořími - Chřiby, Hostýnskými vrchy a Vizovickou vrchovinou. Jsou proto ideálním místem na dovolenou pro milovníky turistiky či cyklistiky. Ve všech dálkových a regionálních vlacích můžete počítat s bezproblémovým převozem jízdního kola. Ani o spoje nemusíte mít obavy. Otrokovice jsou důležitou stanicí na železničním koridoru z Ostravy do Břeclavi. Přímé vlaky sem jezdí také z Prahy, Pardubic, Olomouce nebo z Brna.