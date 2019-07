Lidé mohou kdykoliv přijít o své zahrádky. Babiš jim chce pomoct

Když se někdo rozhodne, že pozemek využije na stavbu bytových domů, mají zahrádkáři smůlu - musí ho vyklidit a dát do původního stavu. Takto nejistý osud má před sebou i část pražské zahrádkářské kolonie na Balkáně, která je tam už od roku 1954. Nájemní smlouva končí v roce 2020 a už teď se proslýchá, že by tam namísto zahrádek mohlo vzniknout parkoviště.

Kdyby v tu chvíli zamýšlený zákon platil, měli by zahrádkáři přednostní právo pozemek odkoupit. Usnadnil by také zakládání nových zahrádkářských osad. O pronájmy pěstitelských pozemků je teď enormní zájem, ale nejsou. Zahrádky se dědí z generace na generaci, tvoří se na ně pořadníky, zájemci musí čekat třeba i deset let a smlouvy o pronájmu se přenechávají za statisíce.

Zahrádkářská činnost je zákonem podpořená například v sousedním Slovensku, Rakousku nebo Německu. A tam jsou dokonce ještě dál. "V zákoně je přímo zahrádkářská činnost vyjmenovaná jako veřejně prospěšná a obce mají povinnost v případě, když musí kolonii zrušit, vybudovat novou," vysvětluje předseda zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík.

Kvůli návrhu se zahrádkáři sešli s premiérem, který přislíbil, že to bude řešit. "To proberu s kolegy ve vládě, nebo to uděláme nějakým poslaneckým návrhem, ale chtěl bych podpořit jejich činnost hlavně z hlediska pozemků," prohlásil Andrej Babiš (ANO).

"Já když jsem byl ministrem zemědělství, tak jsem o tom se zahrádkáři jednal a říkal jsem jim, že si dovedu představit, abychom tu takovou legislativní úpravu měli," tvrdí bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Návrh, který by podporoval a reguloval zahrádkářskou činnost, už Poslaneckou sněmovnou prošel v roce 2010. Nakonec ho ale vetoval tehdejší prezident Václav Klaus.