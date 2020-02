Lidé ochrnuté Emičce poslali miliony. Rodina viníka nehody ani korunu

"Momentálně jsou tam samé dobré zprávy. Všichni se zlepšují, až na ty nevratné věci. Švagrová opravdu přišla o ruku, ta jí nedoroste, ale psychicky je na tom relativně dobře. Snaží se to brát tak nějak s humorem, v rámci možností, samozřejmě," svěřil se strýc, který je řidičem z povolání.

Třicetiletá Bára, která po četných zlomeninách obratlů a perforaci střev skončila na několik dní v umělém spánku, je prý už spolu s přítelem Romanem doma. Jednatřicetiletý Roman utrpěl "jen" zlomeninu obratle. Oba v rámci léčby nosí speciální korzet a vyžadují každodenní péči, pomalu se ale zotavují.

Dvouapůlletá Viky, která si z hrozivé nehody, zaviněné 21letým Petrem W., odnesla otřes mozku, zlomenou ruku a tržnou ránu v obličeji, je momentálně u své tety. Podle slov Bářina strýce Jindry o dívenku bude jeho druhá neteř pečovat do doby, než Bára s Romanem budou zase v pořádku. Dokonce by jí v nejbližší době měli lékaři sundat z ručičky sádru.

"Otřes mozku už je pryč a jizva na tváři se jí už zatahuje. Mělo by to být úplně dobré," neskrýval radost strýc Jindra. Pětiletá Emička je na tom ale bohužel mnohem hůř. Momentálně je prý po operaci a doktoři s jakýmkoli verdiktem čekají, až holčičce splaskne pooperační otok.

"Z nuly jsme se dostali na alespoň nějaké procento obnovy hybnosti. Není to moc, ale ani málo. Budeme věřit síle dětské regenerace. Je to ta šance, které se celá rodina držíme. Pokud ta holka bude chodit, tak já si klidně bouchnu nějaké přesčasy, aby byly peníze na všechno. Nechtěl bych, aby byla od pěti let celý život na vozíku. Tohle si nezaslouží. Nezaslouží si to ani dospělý, natož pětileté dítě," svěřil se redakci TN.cz Jindra.

V současné době se na podporu zmrzačené Emičky chystají benefiční akce. Pořadatelem jedné z nich je skupina historického šermu, které je sám strýc Jindra členem. Charitativní akci v únoru posvětí starostka města. Pomoci se rozhodla i česká fantasy spisovatelka Jackie Decker, která 11. února pořádá v Plzni autorské čtení. Výtěžek z něj poputuje na pomoc Emičce a její rodině.

Jedna domažlická firma rodině nabídla, že jim bezplatně poskytne pro ochrnutou Emičku invalidní vozík a speciální lůžko, což dívce velmi usnadní život. Babičce Lence, která přišla o pravou ruku, zatím však žádná pomoc či protetická náhrada nabídnuta nebyla.

Protéza se ale prý podle obětavého Jindry nebude řešit dříve, než za rok. Je třeba počkat, až se paže zcela zahojí. Při nehodě byla babičce Lence ruka vyrvána přímo z kloubu a v tomto místě se zranění podle lékařů hojí mnohem déle. Než si bude moci jakoukoli protézu byť jen vyzkoušet, bude třeba počkat přinejlepším několik měsíců.

S maminkou Bárou je Jindra prý v každodenním kontaktu. Daří se jí prý už mnohem lépe: "Mám dokonce pocit, že se doma nudí a už by chtěla začít řešit všechno potřebné. Chce se všeho aktivně účastnit, je super, že je tam vidět ten elán a energie," neskrýval radost. Spolu s Bárou prý Jindra řeší vše ohledně transparentního účtu i akcí, které stále probíhají.

To, na co budou necelé čtyři miliony na transparentním účtu číslo 2101745182/2010 u Fio banky využity, nechává Jindra zcela v režii rodiny poznamenané tragickou nehodou. Uvědomuje si, že zřejmě nejvíce peněz bude třeba na léčbu a usnadnění života Emičky. Drahá bude v budoucnu i protetická paže pro babičku Lenku.

"Ať už to dopadne dobře nebo špatně, Emičku čekají rehabilitace a cvičení. Teď je jí pět let, poroste, když by to dopadlo špatně, budou se měnit vozíky atd. Ten odliv peněz bude naprosto enormní. Pokud to dopadne dobře, tak sice odpadnou vozíky, ale o to tvrdší bude rehabilitace a léčba. Tam jsou ty peníze určené primárně," vysvětlit Bářin strýček.

Svěřil se, že původním cílem transparentního účtu bylo vybrat alespoň pár set tisíc korun, které by zraněné rodině trochu ulehčily.

Zmínil se také o mladíkovi, který celou tuto tragédii zavinil. Redakci TN.cz se svěřil s podezřením, že za dosavadní bezúhonností viníka nehody možná stojí mladíkův otec, který zřejmě nemá zájem na tom, aby byl jeho syn spojován s jakoukoli "nepříjemnou záležitostí".

"Pokud někdo takhle zmrzačí celou rodinu, tak by prostě neměl odejít bez trestu," prohlásil Jindra rozhodně. Přiznal také, že mezi stovkami lidí, kterým na osudu nevinné rodiny záleželo, rodina Petra W. nebyla. Po tom, co málem zabil pět lidí, neměl nejmenší snahu podat pomocnou ruku.

Značnou aktivitu ale mladíkova rodina vyvinula směrem k portálu Krimi Plzeň, který o tragédii informoval jako první. Tamní redakci se totiž rozhodla vyhrožovat žalobou za zveřejněné informace o děsivé nehodě. Jindra na adresu Petra W. a jeho příbuzných pronesl, že pokud nechtěli, aby se o nich tímhle způsobem psalo, neměli tak činit.

Snímky z tragické nehody u Tlučné na Plzeňsku: