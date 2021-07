Lidé postižení tornádem teď nemusí řešit exekuce. Mohou požádat o odklad

Řešit následky živelní katastrofy je samo o sobě finančně náročné, pokud postižení lidé navíc čelí exekuci, může se situace zdát bezútěšná. Pro tyto případy však existuje možnost odkladu exekuce, kdy exekutor dočasně po dlužníkovi nemůže nic vymáhat. Podívejte se, jak na to.

Když se před dvěma týdny jižní Moravou prohnalo tornádo, mnoho lidí přišlo takřka o všechno. Postavit se znovu na nohy není pro nikoho z postižených snadné. Situace je o to víc svízelná, pokud člověka navíc tíží nepříjemný finanční závazek v podobě exekuce.

Řada lidí možná neví, že se dá v tomto případě exekuce odložit. Nárok na odklad mají za předpokladu, že se ocitnou "bez své viny přechodně v postavení, že by provedení exekuce mohlo mít pro ně nebo jejich příbuzné zvláště nepříznivé následky," vysvětluje Exekutorská komora ČR.

Využít toho mohou tudíž nejen lidé postižení živelní pohromou, platí to i v jiných tíživých situacích. Nutnou podmínkou ale je, aby ten, komu peníze dluží, nebyl odkladem vážně poškozen.

Jak na odklad exekuce

Pokud se domníváte, že splňujete podmínky, jednoduše podejte návrh na odklad exekuce k exekutorovi, kterého soud pověřil jejím vedením. Uveďte tam všechny skutečnosti a důvody odkladu.

Na stránkách Exekutorské komory ČR naleznete vzorový formulář, který je dokonce předvyplněný pro lidi postižené tornádem, které řádilo 24. června.

Až do vydání rozhodnutí o odkladu exekutor nesmí po dlužníkovi nic vymáhat a dělat další úkony směřující k provedení exekuce. Pokud exekutor nevyhoví do 7 dnů, návrh jde k soudu, který o něm rozhodne nejpozději do 15 dnů.

Pokud chcete finančně pomoci lidem postiženým tornádem, můžete tak učinit prostřednictvím následujících sbírek:

Pokud jsou všechny podmínky splněné, exekutor exekuci odloží a uvede i dobu, po kterou nebude nic vymáhat a dělat další úkony související s jejím provedením. Až doba odkladu uplyne, exekuce pokračuje.

Pozor, žádné zvláštní usnesení o tom, že exekuce pokračuje, se nevydává. Stačí jen to, aby uplynula doba, na kterou bylo odložena.

Vláda na středeční mimořádné schůzi rozhodla o finanční pomoci pro jižní Moravu. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: