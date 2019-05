Lidi zmátl pás světel na obloze, záhadný jev nikdo předtím neviděl

Lidé po celém světě si v noci všimli záhadného pásma světel, které putovalo po obloze. Úkaz většinu z nich zmátl, nic podobného totiž nikdy předtím neviděli. Nakonec se ukázalo, že to nebylo ani UFO, ani žádný astronomický jev.

Sociální sítě se v noci z pátku na sobotu jenom hemžily dotazy, co je zač záhadný pás světel, který se objevil na obloze. Pozorovali ho lidé po celé Evropě - zmatené příspěvky přidávali na facebook Britové, Francouzi, Poláci či Chorvati. Viditelný byl i z území Česka.

"Viděla jsem dlouhou řadu hvězd, která se v noci pomalu pohybovala po obloze. Ví někdo, co by to mohlo být?" zeptala se Kayleigh. "Viděl někdo právě teď ten dlouhý řetězec světel, který cestoval po obloze? Opravdu divné, nikdy jsem nic takového neviděl. Desítky světel v řadě, které od sebe udržovaly stejnou vzdálenost a pohybovaly se stejnou rychlostí," nevěřil svým očím Peter.

Podívejte se na video záhadného pásu světel

SpaceX Starlink objects train 24 May 2019 from Marco Langbroek on Vimeo.

Vzhledem k tomu, že světla po obloze putovala přesně za sebou, nejednoho člověka napadlo, že je svědkem existence UFO. Někteří vtipálci úkaz dokonce označili za Santu Clause.

Vysvětlení je jednoduché a nijak nesouvisí s vesmírnými tělesy ani mimozemskou civilizací. Americká společnost SpaceX patřící Elonu Muskovi totiž ve čtvrtek vyslala do vesmíru raketu Falcon 9 s prvními 60 družicemi satelitní sítě Starlink.

Družice mají zajistit vysokorychlostní připojení k internetu pro celou planetu prostřednictvím tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. Celá síť by měla zahrnovat 12 tisíc družic, funkční však bude už při aktivaci 800 satelitů. Podobných světelných pásů tudíž uvidíme ještě spoustu.