Zadrženou Lucii pronásledovaly dluhy. Dcerku úřady vrátí do Česka

Brazilská policie zadržela v polovině září na letišti Češku Lucii T. s kokainem. Podle jejích známých by do ní nikdo neřekl, že by mohla pašovat drogy. Hodně však cestovala. A prý si vybírala hlavně exotické destinace. Momentálně by měla být Lucie stále v Brazílii a o jejím osudu rozhodne Státní narkotická divize.