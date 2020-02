Lyžaři se vracejí z Itálie. Mohou s sebou přivézt nákazu?

Osobní auta, autobusy, kamiony nebo vlaky. Cest a možností, jak se může nebezpečný koronavirus dostat do Česka, je několik. Češi využívají pro cestu z Itálie například hraniční přechod Dolní Dvořiště. Žádnými kontrolami ale zatím neprochází.

V noci přitom měla v Rakousku posádka českého autobusového dopravce podezření na nákazu koronavirem. Vyšetřením museli projít všichni cestující. "Žádné podezření na nemoc se nepotvrdilo," doplnil Aleš Ondrůj, mluvčí Regiojet.

I přesto už autobusoví dopravci zavádějí na svých linkách opatření. Posádky jsou vybaveny dezinfekčními prostředky.



Z cest do Itálie už mají obavy také řidiči kamionů. "Šéf nám to psal, že nemáme mít zatím žádné obavy a že uvidíme," prozradila řidička kamionu Ludmila Švédová. "Měli jsme jet do oblasti Turínu a Benátek. Kdybychom tam jeli, tak nás vybaví rouškami a dezinfekcí. Na to konto jsme řekli, že nejedeme," dodala řidička.

V italské Veroně žije i paní Valérie. Mezi lidi teď raději nevychází. "Nevíte, kde byli, s kým se stýkali, takže nechci ohrozit svoje okolí. Do Čech se vracet určitě v blízké době nebudu," potvrdila Valérie Holkupová, Češka žijící v Itálii.

České cestovní kanceláře už reagují na doporučení ministerstva zahraničí necestovat do Itálie. Na nebezpečí upozorňují i na svých webových stránkách. "Spousta klientů volá do cestovní kanceláře, jak budeme postupovat, co bude, jaká bude situace, pokud to bude pokračovat. Momentálně se všechno řeší," vysvětlila Jarmila Čepová, zaměstnankyně jedné z cestovních kanceláří.

"Podle vývoje situace je možné, že dojde i k případným stornům," dodala Helena Bečková z CK Saturn.

Češi vzali útokem také lékárny. Vyprodané jsou roušky i dezinfekční prostředky. "Nejsou k dostání, není už ani možnost objednání," potvrdila lékárnice Michaela Vejvodová.