Má Česko přijmout euro? Tyto strany řekly jasné ANO a tyto NE

Měla by Česká republika přijmout společnou evropskou měnu? To byla další otázka, kterou redakce TN.cz položila stranám ucházejícím se o místa v Evropském parlamentu. Česko se k přijetí při vstupu do Unie zavázalo, v současné době ale neplní kritéria, která by zavedení eura umožňovala.

Zavedení eura v Česku si nepřejí dvě třetiny obyvatel. Česko by před jeho přijetím muselo splnit ekonomické a legislativní podmínky. V posledním srovnání byla ale inflace vyšší, než je pro přijetí eura povolené, Česko by navíc dva roky před vstupem do eurozóny muselo být zapojené do evropského mechanismu směnných kurzů II, což teď není.

Redakce TN.cz v rámci seriálu, v němž srovnává postoje jednotlivých stran před volbami do Evropského parlamentu, položila stranám jednoduchou otázku – Jste pro přijetí eura?

"My v KDU-ČSL považujeme euro za důležitou součást nejenom ekonomické stability naší vlasti, ale i její bezpečnosti a strategického začlenění k těm členským zemím, které jsou pro naši budoucnost klíčové," napsali lidovci s tím, že požadují racionální a otevřenou celospolečenskou debatu o euru a v Evropském parlamentu budou podporovat opatření směřující ke stabilitě eurozóny.

Pro ANO není přijetí eura v tuto chvíli na pořadu dne. "Koruna lépe odpovídá současnému stavu ekonomiky Česka a přijetí eura by bylo veliké riziko. Zejména z toho důvodu, že zatím nedošlo k takové reformě eurozóny, která by garantovala, že v rámci příštího období ekonomického poklesu nebude nutné dalšími zeměmi zachraňovat některé ze zemí eurozóny před bankrotem, jak to známe z minulosti," odpovědělo hnutí. Bez důkladné reformy podle něj není rozumné o přijetí eura uvažovat.

"Ne," odpověděla na otázku SPD. Ve chvíli, kdy by Česko doplácelo na zadluženost Řecka a Itálie, nechtějí euro ani Piráti. "Přijetí eura má smysl po tom, co se situace ostatních států stabilizuje, a budeme mít jistotu, že nebudou znovu státy zachraňovat banky," dodala strana.

Jasné ANO řekli zástupci koalice TOP 09 a STAN. "Ano. V momentě, kdy splníme vstupní podmínky, by se měla Česká republika k euru připojit," napsali zástupci koalice.

To KSČM za stávající situace přijetí eura zásadně odmítá. Požaduje "demokratizaci Evropské centrální banky" a také další debatu o tom, jak má měnová politika vypadat "Chceme položit důraz na hospodářskou soudržnost, vyrovnávání regionů a trvale udržitelný rozvoj. Do té doby je přijetí eura naprosto nemyslitelné. A to především s ohledem na vysoké riziko ztráty zbylé ekonomické a politické suverenity, která se nedá vyvážit nejistými výhodami pro byznys," tvrdí komunisté.

Podle ČSSD není s přijetím eura kam spěchat. "Euro přijmeme, až to bude jednoznačně̌ výhodné́ pro českou ekonomiku i české́ občany. Nelze je přijímat jen kvůli zájmům podnikatelů, musí́ na něm být shoda, která́ zatím není́. Češi v průzkumech přijetí́ eura dlouhodobě̌ odmítají́ a není́ důvod to nerespektovat. Česká koruna je stabilní́ a je výhodné́, že ji můžeme sami kontrolovat," odpověděla ČSSD. I ona chce širokou debatu a také důkladné analýzy, "aby přechod na euro nepostihl ty nejpotřebnější, neznamenal skokové́ zdražení́ v obchodech, nesnížil důchody nebo platy a nedopadl negativně na výši úspor".

I ODS přijetí eura odmítá. "Samostatná měnová politika je pro středně velkou a exportně orientovanou zemi zásadní podmínkou dobrého fungování ekonomiky a zvládání krizí. Pravidla eurozóny se navíc za poslední roky dramaticky proměnila. Eurozóna se čím dál více posunuje k unii sdílení dluhů a k unii fiskálních transferů a není v zájmu České republiky se na tomto projektu podílet," myslí si občanští demokraté.

Společnou evropskou měnou platí už 25 zemí, 19 z nich je členy Eurozóny, čtyři platí eurem na základě smlouvy s EU a dvě země přijaly euro jako své platidlo jednostranně. Euro mají jako své platidlo i tři sousedé České republiky – Německo, Rakousko a Slovensko.

Česká republika by jej přijmout měla také, a to na základě podmínek, za jakých do EU vstoupila. Trvalou výjimku z přijetí eura mají Dánsko a odcházející Velká Británie. Na druhou stranu Švédsko je členem EU od roku 1995 a přijetí eura se také vyhýbá.

