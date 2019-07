Malé letadlo v Texasu narazilo do hangáru, deset mrtvých

Dvoumotorový Beechcraft BE-350 King Air z adddisonského letiště odstartoval v neděli krátce po deváté hodině ráno místního času (v neděli odpoledne našeho času). Podle portálu televize CBS mělo letadlo namířeno na Floridu.

Místní úřady uvedly, že letoun po nárazu do hangáru začal hořet, v plamenech tak zahynulo deset lidí na palubě. Hangár byl naštěstí prázdný, takže na zemi se nikdo nezranil.

Podle mluvčího addisonských hasičů Edwarda Martella se letoun pouze stačil odlepit od země, než se náhle prudce stočil doleva a narazil do hangáru. Zatím není jasné, co bylo příčinou nehody, první závěry vyšetřování by měly být k dispozici do dvou týdnů.