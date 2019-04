"Mámu už nemám!" reaguje Lucie. Popsala, jak si žije po Výměně

Ve středeční premiérové Výměně manželek poznali diváci rodinu ze Zbůchu, kterou tvoří Eva (43), Martin (47), Lucie (23), Michal (12), Eliška (8) a Kája (8). Na druhé straně se seznámili s Michaelou (28), Otou (40), Michaelou Miou (2) a Julií (3 měsíce), kteří žijí v Saběnicích.

Eva měla s nejstarší dcerou Luckou problematický vztah už před natáčením a obě ve Výměně tvrdily, že jim ta druhá neschází. Po vánočních svátcích došla Evě trpělivost a Lucii vyhodila z domu. Vyměnila zámky a o dceři nechce ani slyšet.

Stejně je na tom prý i Lucie. "Vůbec mě to nemrzí, ani se mi po ní nestýská. Jsem bez ní spokojená. A jak mi kázala, co mám dělat, to mi fakt nechybí," prohlásila. Nejčastějším předmětem sporu bylo to, že Lucka neměla žádnou práci a nepomáhala podle Evy ani v domácnosti.

Teď si dcera našla práci, která ji prý baví. Může díky ní navíc vídat své sourozence - pracuje totiž ve školní jídelně přímo ve Zbůchu. V současnosti bydlí s přítelem u jeho matky a v obci by prý chtěla zůstat i nadále. "To kvůli holkám, abych je neztratila. Na nich mi záleží hodně," popsala Lucka.

Připomeňte si, jak Lucie vzlykala, aby se matka nevracela:

Ráda má prý i bratra a nevlastního otce Martina. Na matku by ale prý nejraději zapomněla. "Nevídám se ani s tátou, takže teď nemám ani mámu, ani tátu. Mám jen přítele a jeho mamku. Mámě nikdy neodpustím, jak se ke mně chovala a nemám ji za to ráda," uvedla Lucie.

Dívka také potvrdila, že žádala polovinu honoráře za natáčení Výměny manželek, jak při rozhovoru po natáčení říkala její matka. "Chtěla jsem půlku, protože táta mi posílal odmalička peníze a ona si je brala a mně nedala nic. Na ty peníze bych měla mít nárok, protože jsem tam šla kvůli nim," řekla Lucka.

Špatný vztah s matkou prý měla téměř od narození. "Bylo to tak vždycky. I když se rozvedla s mým tátou, to mi byly čtyři roky, se se mnou hádala. Pak si našla Martina a bylo to lepší, než se narodil brácha. Od tý doby mi kecala do života, nadávala mi, říkala, co mám dělat," vyprávěla Lucka.

Co dalšího Lucie o matce řekla? A chtěla by raději za matku náhradní manželku Míšu? To se dozvíte na webu Nova.cz! Nejnovější díl Výměny manželek najdete na NovaPlus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

ZVRAT po Výměně: Eva vyhodila Lucii z domu a vyměnila zámek. Měla k tomu dobrý důvod