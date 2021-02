Manžel královny Alžběty princ Philip (99) je v nemocnici

Princ Philip byl hospitalizován na radu svého osobního lékaře poté, co si stěžoval na to, že mu není dobře. "Jeho královská výsost vévoda z Edinburghu byl přijat do nemocnice krále Edwarda VII. v Londýně v úterý večer," stojí v oficiálním vyjádření Buckinghamského paláce.

Podle zdrojů britské BBC dorazil Philip do nemocnice autem a jeho zdravotní problémy nesouvisí s koronavirem. Prince Philipa přijali do londýnské nemocnice na pozorování, stráví v ní několik dní. Královna Alžběta zůstává ve Windsoru, kde královský pár tráví čas během koronavirové pandemie.

Naposledy musel princ Philip navštívit zdravotnické zařízení v prosinci roku 2019, i tehdy na radu svého osobního lékaře. Krátce na to byl však z nemocnice propuštěn.

Na začátku roku 2019 zavinil dopravní nehodu nedaleko obce Sandringham, kde má královská rodina jedno ze svých sídel. Princ vyvázl bez zranění, lehčí zranění utrpěla posádka druhého nabouraného vozu. Britská média tehdy začala spekulovat o princově zdravotním stavu a způsobilosti k řízení auta. Následné lékařské testy princova zraku ale neprokázaly, že by vévoda měl nějaké zdravotní problémy. Princ Philip se přesto krátce po nehodě řidičského průkazu dobrovolně vzdal.

Princ Philip již v minulosti protrpěl řadu onemocnění. Do nemocnice byl převezen i v roce 2017. Podívejte se na reportáž:

V srpnu 2017 se princ Philip oficiálně vzdal všech svých povinností a stáhl se z veřejného života. Letos v červnu oslaví 100. narozeniny.