Marečka měl otčím utýrat k smrti! Soud muže poslal na 22 let do vězení

Pražský vrchní soud poslal na 22 let do vězení dvaadvacetilého Josefa K., který měl v Lounech utýrat k smrti malého syna své přítelkyně. Muži původně ústecký krajský soud uložil 16 let za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Rozsudek je pravomocný.