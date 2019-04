Markéta a Josef se pustili do diváků: Promluvili i o trestání dětí

Ve středu večer mohli diváci sledovat další premiérový díl Výměny manželek. Pětadvacetiletá Markéta si musela poradit v rodině, kde byli zvyklí na zdravou stravu a bio potraviny. Ona však žila s partnerem Josefem, který byl velmi výbušný a na své děti používal fyzické tresty. A právě to se nelíbilo především divákům, kteří se na sociálních sítích do rodiny pustili. Jak na to reagovala Markéta s Josefem?

Ve středeční Výměně manželek jsme viděli rodinu ze Železné Rudy, kterou tvoří Markéta (25), Josef (39) a pět synů Pepa (8), Petr (8), Adam (6), Radek (4) a Pavel (2). V rodině se hodně křičí, a proto chtěla Markéta vědět, jak žijí jiné rodiny. Ona je ve výchově benevolentnější a svým dětem s partnerem dovolují trávit spoustu času na telefonech nebo tabletech.

Náhradní matka Bára, která strávila v rodině deset dní, měla problém hlavně s jejich výchovou a také s křikem, násilím nebo škrcením. S tím také nesouhlasili diváci, kteří nechápali, jak se může takhle někdo chovat ke svým dětem. "To je ale krásná výchova. Otec a matka roku,“ napsala na sociální síť Michaela.

Rodinu ze Železné Rudy jsme po natáčení kontaktovali, na otázky ale odmítli partneři odpovědět. Aktivní však byli na sociálních sítích, kde reagovali na komentáře lidí, kteří je začali odsuzovat. "Máte někdo z vás pět kluků doma? Tak se laskavě zdržte negativních komentářů. A maminky od rozcapených jedináčků, ať si nechají rady o výchově pro sebe," napsal Josef. Dodal také, že nic nikomu nepotřebuje dokazovat a lidé by se měli na Výměnu podívat znovu.

Diváky však tato odpověď neuklidnila. "Jo není nad to si udělat pět kluků a vychovávat je metodou vyhrožování a bití…Však jsou to kluci ne," nechápala Natálie. "Vy víte, že já je biju. Moje žena mi dnes a denně nadává za to, že jsem na ně moc měkký a že je rozmazluji. A na rozdíl od vás madam jsem se o ty dva větší staral sám tři a půl roku. Bral jsem 3 800 mateřskou a nic víc. Tak mě laskavě nemoralizujte paní chytrá," reagoval na to Josef.

Svého partnera se na sociálních sítích zastala také Markéta. Komentovala také to, když Josef vzal pásek a šel s ním na svého syna. Zarazit ho musela i členka štábu. "Nikdo u nás v rodině nebije děti páskem…A ano dostanou na zadek i ode mě….Moje děcka se mi nebudou lehat na zem a cokoli si vyřvávat nebo mi říkat ne, když jim řeknu, ať si uklidí hračky po sobě," napsala Markéta.

Doplnila také, že její děti mají všechno, někdy víc než jedináčci. Také nechce, aby to byli oni, kdo budou za chvíli poslouchat své děti. "A ty rodiče, co mají jednoho rozmazleného spratka, co poroučí rodičům budiž…Vy pak poznáte, jak se budou chovat ve dvanácti, třinácti letech," dodala Markéta.

