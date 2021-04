Chcete pořád dítě? Stropnický dostal dopis od holčičky z dětského domova

Dojemné psaní dostal Daniel Krejčík, který se s partnerem Matějem Stropnickým nedávno zúčastnil Výměny manželek. Poslala mu ho 9letá Emma z dětského domova. Holčička v dopise píše, že by byla ráda, kdyby si ji partneři vzali k sobě.

Bývalý politik Matěj Stropnický a jeho partner Daniel Krejčík se nedávno zúčastnili pořadu Výměna manželek. Krejčík se v náhradní rodině staral celkem o šest dětí. Během pořadu přišla řeč i na to, že by i on rád jednou měl děti.

Na pořad se dívala také 9letá Emma z dětského domova, která Krejčíkovi poslala email. "Říkal si, že bys chtěl mít děti, ale že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože jsi se mi moc líbil. Já mám ráda koně, psy, papoušky, ale možná i divadlo. Ale to nevím, protože jsem tam ještě nikdy nebyla," napsala malá Emma na úvod.

"Napadlo mě, jestli pořád chcete dítě. Vím, že dva kluci si nás nemůžou vzít, ale možná bych se u tet mohla přimluvit. Nevadilo by mi, kdybyste si mě vybrali," dodala holčička.

O svém soukromí promluvili Stopnický se svým partnerem ve Snídani s Novou:

Krejčík dopis zveřejnil na svém Facebooku s dojatým komentářem. "Ať sem k tomu napíšu cokoliv, nebude to ani ze setiny tak silný jako to, co se teď ve mně děje. Odepsal jsem jí, že mám papoušky taky rád, že jméno Emma se mi pro holčičku vždycky líbilo a že tam tetám zavolám," napsal Krejčík.

Dodal ale, že další kroky si nechá pro sebe. "To zveřejnění ale budiž začátkem i tečkou medializace tohohle hezkýho vyznání. Snad jen, že jsem odepsal. Jak to bude dál, to už si necháme pro sebe. Respektujme intiminitu našich kroků i té holčičky," uzavřel příběh mladý herec, který s partnerem rekonstruuje starý zámek.

V České republice zatím homosexuálové děti adoptovat nemohou. Návrh, který by jim to umožnil, už přitom roky leží v Poslanecké sněmovně.

