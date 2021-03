Matka dala do babyboxu čtyřměsíční dítě. Po týdnu ho chce zpátky

Moc často se nestává, že by se matka poté, co dítě odloží do babyboxu, ozvala s tím, že chce miminko zpátky. Na strakonickou nemocnici se ale obrátila žena, která tvrdí, že dítě, které bylo v babyboxu, je její.

Maminka údajně nechce, aby mělo dítě náhradní rodiče. Ráda by se o něj zase starala. Prý se ocitla ve velmi tíživé sociální situaci, a tak dítě minulý týden odložila. Nutno dodat, že v tomto případě se nejedná o novorozené miminko, ale chlapečka, kterému jsou podle lékařů čtyři měsíce. Tomu už v nemocnici dali jméno Tomáš.

Miminko v době, kdy ho matka odložila, bylo v dobrém stavu. V každém případě žena teď bude muset prokázat, že je matkou několikaměsíčního chlapce. Zřejmě bude muset podstoupit testy DNA, dále musí prokázat i to, že je schopná se o něj dále postarat.

Tak tomu bylo třeba i v případě ženy (35) z Chomutovska, která také odložila několikaměsíční holčičku do babyboxu a několik hodin na to ji chtěla zase zpátky. V České republice za skoro šestnáct let své existence zachránily babyboxy život více než dvěma stovkám dětí.