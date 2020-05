Matka se o Tadeáše nestarala, brala drogy, tvrdí příbuzná. Únosu nevěří

O matku malého Tadeáška se podle příbuzné, která promluvila pro portál idnes.cz, už dříve zajímali sociální pracovníci a také policie. O chlapečka se prý nestarala. "Stávalo se, že jí lidé potkávali opilou s kočárem, všímalo si toho dost okolí," popsala příbuzná.

Její otec měl přitom mladé mamince nabídnout, že jí přenechá byt v Neratovicích, kde do té doby bydleli spolu. Dívka ale místo toho měla sama chlapečka odnést na sociální odbor. "Dělali jí testy na drogy a prokázali jí v krvi pervitin. Tehdy byl Tadeáš týden u nás, starali jsme se o něj," doplnila příbuzná.

Úředníkům prý řekla, že si zažádala o místo v azylovém domě. Místo toho ale měla přespávat po kamarádech na Mělnicku. Chlapeček podle rodiny v podstatě vyrůstal v kočárku, který měl dívce koupit její otec. "On se ještě sám ani nepřetočí na břicho. Je to hrozně hodný chlapeček," uvedla příbuzná.

Tadeášek v pátek zmizel právě i s kočárkem značky Bebbeto Luca. Má šedivou barvu, hnědou koženou rukojeť a černý podvozek. Chlapec má modré oči a blonďaté vlasy. Na sobě měl modré tričko s krátkým rukávem a teplé zelené dupačky na ramínka.

Tomu, že by chlapečka někdo unesl, rodina nevěří. "Že by někdo vzal kočárek a utekl, tomu nevěříme. Spíš zfetovaná usnula a zapomněla na něj. Otázka je kdy a kde jej nechala," prohlásila žena s tím, že rodina už si chtěla vzít chlapce do péče. Nebylo to ale vůbec jednoduché.

Podle příbuzné nemohl Tadeáše vzít ani jeho otec, kterým byl podle rodiny muž žijící už roky na ulici. "Je to spíš takový tulák, pobývá někde u kamarádů u Labe," vysvětlila žena. V chlapcově rodném listu ale podle ní žádné jméno v kolonce "otec" uvedeno není.

Zmizení chlapečka nahlásila matka na policii v pátek v podvečer. Prý na chvíli usnula v zámeckém parku v Hoříně, a když se probudila, dítě bylo pryč i s kočárkem. Policisté prohledali celý park, spolu s hasiči udělali rojnici, Tadeáše ale nenašli.

Do akce se zapojil také vrtulník a člun, který brázdil řeku. Pátrání poté přerušila tma a policisté se na místo vrátili znovu ráno. Mezitím rozeslali fotku chlapečka v rámci pátracího režimu dítě v ohrožení.