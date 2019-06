Michalka z babyboxu má novou rodinu. Ozvala se její pravá matka

Miminko z třebíčského babyboxu má novou rodinu, už po dvou dnech si ho náhradní rodiče odvezli do Jihlavy. Zakladateli babyboxů Ludvíku Hessovi se krátce poté ozvala biologická matka holčičky, podle něj je to ale jen alibismus.

Malá Michalka byla odložena do třebíčského babyboxu v pondělí a už ve středu zamířila do nového domova. "Zcela zdravou Michalku odvezli z třebíčské nemocnice do náhradní rodiny. Naplnilo to moji představu, že odložené děťátko při dobré práci OSPOD a opatrovnického soudu může být v rodině na základě usnesení o předběžném opatření v řádu několika dnů," napsal zakladatel babyboxů Ludník Hess.

Na rozloučenou zdravotní sestřičky holčičce daly kufřík první pomoci a fotografie, aby měla vzpomínku. Michalka byla úplně prvním miminkem v třebíčském babyboxu.

Poté, co zamířila k nové rodině, se Hessovi ozvala Michalčina biologická matka. "Ozvala se mi, a dokonce několikrát. Ony to některé ty maminky dělají a ptají se, jak se děťátku daří. Doslechla se, že dítě už je v rodině, tak měla radost," řekl Hess pro TN.cz.

"Takových případů se mi stalo už několik desítek, takže se ozývají relativně často. Jsou maminky, které chtějí, abych jim pravidelně podával zprávy, jak se miminku daří. Já ty informace nemám a ani bych je nepředal," vysvětluje Hess.

"Je to projev jistého alibismu a snahy dokázat, že to s tím dítětem nemyslely tak špatně. Já v podstatě každou tu maminku chápu jako relativně korektní a seriózní, protože ho taky mohla odložit kdekoliv jinde. Já proti nim v zásadě nic nemám, nic o nich nevím, nebyl jsem u nich doma, neznám jejich důvody," tvrdí Hess.

Deníku Blesk Ludvík Hess řekl, že matky často odkládají děti do babyboxu proto, že má jejich partner podezření, že není otcem. Ženy nechtějí riskovat vyhození na ulici a miminka se raději vzdají.

Přestože rozhodnutí matek neodsuzuje, vnímá to spíš negativně. "Blíží se dvousté dítě. Ptají se mě, jak to oslavím. Neoslavím, ono je to spíš smutné než cokoliv jiného. Svědčí to o špatné společenské situaci. Ale alespoň se některé ty děti dostanou z horších poměrů do lepších. Od lidí, kteří je nechtějí, k lidem, kteří po nich touží," vyjádřil se pro TN.cz Hess.

Ve čtvrtek v poledne Ludvík Hess otevíral nový babybox v Chomutově, který nahradil ten starý. Na konci července čeká totéž babybox v Karlových Varech.