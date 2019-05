Miloval ji a pronásledoval, řekl o údajném vrahovi jeho spolužák!

Zavražděná dívka i podezřelý chlapec chodili do jedné třídy v plzeňské Obchodní akademii "On jí i dost pronásledoval, hrozně ji miloval," řekl pro zpravodajský portál Krimi-Plzeň jeden z jejich bývalých spolužáků.



"Pak musel jít na jinou školu, ale nechápu to, co udělal. Byl to vždy hodný kluk, který se nikdy nechoval agresivně," doplnil. Chlapec se prý loni kvůli svým jednostranným citům pokusil i o sebevraždu a skončil na psychiatrii.



Osmnáctiletý mladík měl dívku zavraždit v pondělí. Policie jej zadržela na místě činu, v úterý večer jej pak obvinila z vraždy. Motivem by měla být neopětovaná láska.

"Z výslechů svědků i podezřelého bylo zjištěno, že muž si svůj čin zřejmě promyslel již několik dní předem. V osudný den pak měl v odpoledne vstoupit do domu za poškozenou a způsobit jí bodná i řezná poranění, kterým dívka na místě podlehla," uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová. V případě uznání viny hrozí mladíkovi 12 až 20 let za mřížemi.



