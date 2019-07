Ministerstva chtějí na příští rok víc peněz. O nejvíc si řekla Maláčová

Minimálně dvacet miliard korun navíc do rozpočtu svých rezortů budou chtít ministři po ministryni financí Aleně Schillerové. Nejvíc požaduje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. V rozpočtu by jí prý chybělo 11 miliard, přestože si ministerstvo oproti loňsku o 45 miliard korun polepšilo. Jednání o finální podobě rozpočtu se povedou ve druhé polovině srpna.

Ministerstvo financí plánuje schodek 40 miliard, ale klidně by mohl být o 20 miliard vyšší. Jediný, kdo je s navrženým rozpočtem smířený, je šéf resortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček. I on ale prý musí někde něco ušetřit. Ostatní budou chtít ještě jednat. Například ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová by potřebovala dalších zhruba 300 miliónů na digitalizaci.

Nejbouřlivější reakce se čekají od ministryně práce a sociálních věcí. Janě Maláčové prý chybí v resortu dokonce 11 miliard. A to navzdory tomu, že hrubý návrh rozpočtu počítá s navýšením její kapitoly o 45 miliard oproti loňsku. "Nemáme peníze na sociální služby, nemáme peníze na veřejně prospěšné práce, nemáme peníze na dotace na sociální práce, na ohrožené děti," stěžuje si Maláčová.

Miliardy prý potřebuje i vnitro. Na policejní služebny, hasičské stanice, vozový park - a hlavně platy. "Co nám chybí do toho minima jsou nějaké tři, tři a půl miliardy korun, to optimum je pět, šest miliard," tvrdí ministr vnitra Jan Hamáček.

O peníze navíc bude žádat i ministr zemědělství, jehož ministerstvo má podle původního návrhu dostat o téměř miliardu a půl méně než letos. Ministerstvo kultury má přijít o téměř půl miliardy. Kdo za něj ale bude vyjednávat kvůli vládní rošádě okolo výměny šéfa resortu, jasné není.

Zda a kolik peněz ministryně financí resortům nakonec přidá, je zatím ve hvězdách. "Jednání s jednotlivými ministry mám na programu v srpnu," uvedla Schillerová.

Jednání o navýšení jednotlivých kapitol budou probíhat na ministerstvu financí po vládních prázdninách. Finální rozpočet pak vláda musí do sněmovny odeslat do konce září.