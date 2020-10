Ministr zdravotnictví Prymula dostal ochranku! Kvůli výhrůžkám

"Potvrzuji, že pan ministr zdravotnictví Roman Prymula využívá již několik týdnů institutu krátkodobé ochrany,“ řekl pro TN.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Proč má ministr ochranku, to Moravčík nechtěl, prý z taktických důvodů, komentovat.

Roman Prymula má mít ochranku přidělenou kvůli výhrůžkám, které dostává po vyhlášení přísnějších opatření proti šíření koronaviru. "Množily se informace o tom, že by si to s ním chtěl někdo vyřídit. Chodila mu řada výhrůžek. Policisté z ochranné služby to vyhodnotili jako rizikové,“ popsal zdroj pro Deník N.

Kromě výhrůžek řeší ministr zdravotnictví další problém. Odchod z funkce. Roman Prymula končí po zveřejnění fotek, na kterých je zachycený, jak odchází ze setkání s poslancem Jaroslavem Faltýnkem (ANO) v pražské restauraci. Ta měla být v té době uzavřená. Ministr navíc neměl roušku. Babiš již navštívil prezidenta Miloše Zemana, se kterým projednával jméno nástupce Romama Prymuly v křesle šéfa resortu zdravotnictví. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.



Podle opozice Prymula podkopal důvěru lidí ve vládu. Podívejte se na reportáž TV Nova: