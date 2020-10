Prymulu má nahradit Jan Blatný. Babiš přivezl do Lán jeho životopis

Životopis, který přivezl premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi do Lán, patří podle informací serveru Lidovky.cz náměstkovi brněnské fakultní nemocnice Janu Blatnému. Ten má ve funkci nahradit současného ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO).

Blatný v pondělí dopoledne dorazil na Úřad vlády za Andrejem Babišem. Premiér následně informoval, že za ním dorazil jeden z těch lidí, které kvůli postu ministra zdravotnictví oslovil, uvedl server Lidovky.cz.

Prezident Miloš Zeman přijme Babišova kandidáta v úterý 27. října. Nejpozději ve čtvrtek 29. října by ho premiér chtěl uvést do funkce. Konkrétní jméno ale říci nechtěl. Nesdělil ho prý ani prezidentovi. Předal mu pouze jeho životopis.

Podle Babiše jde o schopného kandidáta. "Je to člověk, který má bohaté zkušenosti ve zdravotnictví," řekl Babiš. "Má velkou odbornou praxi a mezinárodní zkušenosti," dodal.

Premiér Babiš požádal současného ministra zdravotnictví Romana Prymulu o rezignaci poté, co byl ve středu před půlnocí spatřen, jak vychází z restaurace na pražském Vyšehradě. Ta však měla být v rámci opatření vlády kvůli šíření koronaviru zavřená. Prymula navíc neměl nasazenou roušku, a to ani v moment, kdy sedal do auta a odjížděl.

Současný ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) odmítl na svou funkci rezignovat. "Nic jsem neporušil. Rezignovat nehodlám. Je na panu premiérovi, jestli mě odvolá," uvedl v pátek Prymula.