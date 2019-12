Místo úředníků schránky. Na úřadech práce zmizí stovky míst

Podle tiskové mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové se neplánuje žádné hromadné rušení pracovišť a s obcemi Úřad stále jedná. Lidé se prý rozhodně nemusí bát, že by plošně zmizela kontaktní pracoviště, ale je třeba přijmout určitá opatření v návaznosti na schválený rozpočet na příští rok. Resort práce a sociálních věcí bude totiž muset hospodařit s výrazně menším množstvím prostředků na věcné výdaje.



"V současné době proto stále probíhají jednání se starosty o dalších krocích, například o možnosti vyčlenění prostor, kde by Úřad práce České republiky mohl v omezeném režimu obsloužit klienty z daných měst a obcí. Případná omezení provozu či výjimečné zrušení se budou týkat malých pracovišť, kde působí maximálně tři zaměstnanci Úřadu práce," vysvětluje Beránková.

O rušení míst rozhodla vláda již v listopadu. Rušení by se mělo týkat 270 kmenových míst, z nichž je 175 neobsazených. Výsledkem systemizace by měla být úspora. Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová řekla: "Vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky ze státního rozpočtu, je úřad povinen chovat se jako řádný hospodář."

"Naší snahou je učinit potřebné kroky tak, aby měly minimální dopad na klienty a poskytovaný komfort. Velmi pečlivě proto posuzujeme, zdali případné omezení nebo sloučení detašovaného pracoviště neztíží dostupnost jeho služeb občanům konkrétní obce. Pokud už k takovému kroku přistoupíme, jedná se o malá pracoviště, která fungují jen několik dní v týdnu a v místech, která jsou v dojezdové vzdálenosti od jiných pracovišť," informuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Lidé se tak prý nemusí obávat, že by přišli o úřady úplně. Služby pro klienty budou prý zabezpečen i nadále a to v podobě výjezdního pracoviště. To bude k dispozici dva dny v týdnu. Ve zbývajících dnech úředníky nahradí speciální schránky, do kterých budou klienti moci vhazovat žádosti a formuláře. Ty budou následně zpracovávat úředníci z nejbližšího kmenového pracoviště.

Omezení provozu se týká například úřadu práce v Boru u Tachova nebo Manětíně na Plzeňsku. V Libereckém kraji dvě z tamních poboček zkrátí svůj provoz z celého týdne na pouhé dva dny a v Benešově nad Ploučnicí na Ústecku budou lidé odkázáni na schránku.