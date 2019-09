Mladík měl vyhodit otce z balkónu. "Pomátl se z LSD," tvrdí známá

"Byl to vždycky moc fajn kluk a celé nás to moc šokovalo. Před pár měsíci u nás byl na prázdninách, známe se 16 let," řekla na úvod žena, jejíž totožnost redakce TN.cz zná, ale rozhodla se ho nezveřejnit. Na tragédii měly mít podle ní vliv dva měsíce staré události, které se týkají drog.

"Jeden z jeho kamarádů se dostal k LSD," popsala. Účinky LSD jsou zejména psychedelické, pozměňují vnímání okolního prostředí. LSD není návykové, může však způsobovat vedlejší psychiatrické reakce jako úzkost a paranoiu.

"Ve skupině čtyř přátel drogu vyzkoušeli. Jenže to na něj zapůsobilo asi víc, než očekával, že to na něj bude působit. Zhroutil se. Zkontaktoval sestru s tím, že se zbláznil a neví, co s ním je. Pak spolu vyhledali odbornou pomoc. Nevím jen jistě, jestli to byl psycholog, nebo psychiatr," tvrdí rodinná známá.

Situace se údajně moc nezlepšila a mladíkovy problémy pokračovaly. "Jenže i přesto se rozhodl, že si dá LSD s kamarády znovu. Pak přišel domů a pohádal se s tátou. Jeho tatínek už byl sice připravený ke spánku, ale on začal doma hodně vyvádět. Hádka skončila tak, že vyhodil tátu z balkónu. Sice ze třetího patra, ale bohužel se dole napíchl," popsala smutně, co se mělo v bytě odehrát.

Muž se přitom o syna staral sám poté, co mu před pěti lety zemřela manželka. S mladíkem v minulosti údajně nebyl žádný problém. "Závodně i sportoval a byl fakt úplně v pohodě. Nerozumíme tomu, co se stalo" popsala.

Žena se podrobnosti tragické události rozhodla zveřejnit především jako varování pro rodiče. "Opravdu chci upozornit rodiče, ať hlídají své děti ohledně drog. Nevíte, co všechno se může stát a jak velký i malé experimentování může mít dopad," zakončila.

"Podezřelého, který byl předběžně zadržen policií, soud na žádost státního zástupce v sobotu poslal do vazby," uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová. Redakce TN.cz se policie ptala, jestli byly do případu zapleteny i drogy. "Více se k případu z důvodu probíhajícího vyšetřování nebudeme vyjadřovat," dodala mluvčí.

Mladík v současné době čelí obvinění z vraždy. Za tu hrozí v nejmírnější sazbě až osmnáctileté vězení, mladistvým kvůli nízkému věku polovina, nanejvýš však deset let.



Kriminalisté vyšetřují pád muže z balkónu