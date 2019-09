Musk má novou "hračku". Starship má do kosmu vozit lidi i náklad

Americký miliardář, vynálezce a vizionář Elon Musk představil svou novou raketu. Vesmírná loď Starship je navržená tak, aby mohla v budoucnu do kosmu dopravit i několik desítek lidí najednou a k tomu ještě tuny nákladu. První testovací let by měl podle Muska proběhnout ještě před koncem roku.

"Stojíme před volbou: Jakou chceme budoucnost? Chceme budoucnost, ve které se staneme vesmírnou civilizací na mnoha planetách, tam mezi hvězdami? Nebo ve které zůstaneme navždy připoutáni k Zemi? Já jsem pro tu první a doufám, že se mnou souhlasíte," řečnil Musk.

Za bouřlivého potlesku spatřila poprvé světlo světa nablýskaná raketa Starship. Vynálezce Elon Musk má jasný plán - dát lidem šanci cestovat na Měsíc, na Mars a časem i na další místa sluneční soustavy. Na palubě 50 metrů vysoké rakety by mohlo být najednou až 100 lidí a používat se má opakovaně.

První raketa s označením mark 1 má poprvé vzlétnout do jednoho, maximálně dvou měsíců. I když zatím jen do výsky dvaceti kilometrů.

Musk plánuje v nadcházejících měsících vyrobit ještě rakety Starship mark 2, 3 a 4. Pokud testovací let první vesmírné lodi dopadne podle očekávání, mohla by další raketa vzlétnout až na oběžnou dráhu - a to už i s posádkou na palubě. Takový let chce Musk uskutečnit do půl roku. Optimistické plány by mu mohl zhatit silný vítr.

Raketa slavnostní představení v sídle firmy SpaceX v Texasu zvládla. A tak se zdá, že nic nebrání Muskovi v tom, aby naplnil svou vizi o první cestě lidí na Mars - tu by rád uskutečnil v roce 2025. O pět let dříve, než ji plánuje NASA.