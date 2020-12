Muž chtěl vyznat lásku hrou na klavír. Zůstal viset bez kalhot na plotě

Místo romantické serenády skončil bez kalhot a hlavou dolů. Do svízelné situace se muž dostal v pátek večer, když chtěl předvést své hudební vlohy. Na dotaz strážníků odpověděl, že na plot vlezl, protože chtěl jen zahrát na klavír.

Od klavíru ho ale dělil plot, který se rozhodl zdolat. A to byl kámen úrazu. "Ono je to docela vysoký. Jak tam přelézal, tak se tam chytl nebo zavrávoral, a chytlo se mu to za kalhoty,“ uvedl svěděk.

On ani jeho společnice u sebe navíc neměli telefon. Pomoc tak přivolal až náhodný kolemjdoucí. Strážníci pak z obou stran plotu přistavili teleskopické žebříky, muže opatrně nadzvedli a odřízli mu zachycenou nohavici

Neúspěšný klavírista visel na plotě několik desítek minut. Po vysvobození děkoval strážníkům za záchranu a omlouval se za své nerozvážné jednání.