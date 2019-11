Meteorologové upravili výstrahu před sněhem! Kde napadne nejvíc? MAPA

V noci na úterý padal sníh podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) především na západě Česka v polohách nad 600 metrů. Teploty tady klesly pod bod mrazu, ojediněle mrholilo a sněžilo místy. Déšť se sněhem ráno padal i na Českolipsku či Liberecku.

V úterý dopoledne meteorologové upravili výstrahy před novou sněhovou pokrývkou, ta první platí od úterní 18. hodiny do středeční čtvrté ráno. Padat by měl těžký mokrý sníh především v polohách nad 400 metrů. Mapa, kterou zveřejnil ČHMÚ, ukazuje, že nejvíc sněžit by mělo v jižních Čechách a na Českomoravské vrchovině.

Ojediněle by mohlo napadnout až 15 centimetrů, podle odborníků ale pokrývka nevydrží. "Teploty budou v Čechách v noci totiž lehce nad 0 °C, proto část sněhu v nižších polohách roztaje," uvedli meteorologové na facebooku.

Varování platí pro celý Jihočeský kraj a část Středočeského (Benešov, Čáslav, Kutná Hora, Sedlčany, Vlašim, Votice), Plzeňského (Horažďovice, Sušice), Libereckého (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod), Královéhradeckého (Trutnov, Vrchlabí) a Pardubického (Hlinsko, Chrudim, Polička) a také Vysočiny (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Žďár nad Sázavou).





Sněžit by podle ČHMÚ mělo i v noci na čtvrtek. Druhá výstraha tak platí od středečního poledne do čtvrteční třetí hodiny ráno. Ohrožena je znovu část Středočeského (Čáslav, Kutná Hora, Vlašim), Jihočeského (Dačice, Jindřichův Hradec, Soběslav, Tábor, Třeboň) a Libereckého kraje (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod).

Nebezpečí hrozí také v Královéhradeckém (Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí) a Pardubickém kraji (Česká Třebová, Hlinsko, Chrudim, Litomyšl, Polička, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk) a na Vysočině (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Žďár nad Sázavou).

Podle meteorologů musí lidé počítat s komplikacemi při chůzi i v dopravě. Mokrý sníh může poškodit stromy či dráty elektrického vedení, což může vést k výpadkům. Při cestování byste měli sledovat zpravodajství a nezapomenout na zimní výbavu, především při cestách do hor.