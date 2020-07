Na Labi spustili obří chemický tanker, měří skoro 100 metrů

Tisícitunový kolos sklouznul do vody jako po másle. Větší lodě se nikde v Česku nevyrábějí. Jde o chemický tanker, který si v lovosické loděnici koupila firma z Nizozemska. Stavěl se tady od začátku roku.

"Je to tanker určený pro převoz jedlých olejů. Má uvnitř nádrž ze speciální nerezový oceli. Bude muset zůstat ještě nějakou dobu v Čechách,“ říká majitel loděnice Oleh Pantelemonenko.

I když to na první pohled nevypadá, v Labi chybí ještě přibližně půl metru vody, aby tenhle obr mohl zamířit do svého budoucího působiště. Pokud vyjdou předpovědi meteorologů a o víkendu bude pršet, mohl by se na cestu vydat už příští týden.

Lovosické loděnice vyrobí přibližně dva tankery ročně, ve světě je o ně velký zájem. Kvůli koronavirové krizi je ale nedostatek dělníků, kteří by je postavili.