Na Gottův pohřeb zamířily osobnosti ze zahraničí, přijela i Gombitová

I když se Marika Gombitová na veřejnosti často neobjevuje, s přítelem a kolegou, se kterým nazpívala slavný duet Neznámý pár, se přijela rozloučit až z Košic.



Pozvání do svatovítské katedrály dostali také skladatel a zpěvák Vašo Patejdl a členové slovenské kapely No Name. Její frontman Igor Timko vždy mluvil o Karlu Gottovi jako o šlechtici s duší chlapce. Nazpívali populární píseň Kto dokáže.



Německý operní pěvec Gunther Emmerlich, který se s Gottem znal ještě z dob východního Německa, na oblíbeného kolegu vzpomíná jako na legendu se smyslem pro humor. "Dostal jsem od něj jako dárek sklenice s jeho portrétem. Byl to veliký umělec!" prohlásil Emmerlich.



O pohřbu Karla Gotta informovala podrobně i zahraniční média, ať už evropská, nebo americká. Například německý Bild píše, že "celá země truchlí za Karla Gotta", agentura DPA cituje slova kněze Zbigniewa Czendlika "A i tobě, Bože, jeho koncert doporučuji.“