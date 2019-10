Na rozloučení s Gottem čeká první fanoušek! Přišel 17 hodin dopředu

První fanoušek se do fronty u Paláce Žofín postavil už ve čtvrtek kolem 16. hodiny. Chtěl se ujistit, že bude mít šanci se naposledy rozloučit se zesnulým Karlem Gottem. Dveře do Velké síně, kde bude rakev vystavena, se přitom otevřou až v pátek v 8 hodin.

Karol to neměl na Slovanský ostrov daleko, dorazil z pražských Letňan. Podle portálu Blesk.cz se poprvé k žofínskému paláci přišel podívat po třetí hodině odpoledne, pak si ještě odběhl zakoupit kytici, kterou chce položit k rakvi se zemřelým legendárním zpěvákem.

To, že byl ve frontě první, prý Karla překvapilo. "Nečekal jsem to. Je to smutná událost, Karel Gott mě provázel celý život. Nikdy jsem ho naživo neviděl, teď se s ním alespoň mohu takto rozloučit," prozradil portálu. S sebou má pouze židličku a zásobu vody.

Za prvním fanouškem se rychle začali řadit další. Kolem 17. hodiny už před dveřmi Paláce Žofín čekala asi desítka lidí. Do začátku veřejného rozloučení přitom v tu dobu zbývalo ještě 15 hodin. Lidé ale zřejmě chtějí mít jistotu, že se na ně dostane. Podle odhadů se na Žofín chystají statisíce příznivců.

Brána do parku se ve 23 hodin uzavře, další lidé tedy musejí čekat před ní, případně dorazit až ráno. Na území Prahy se přitom nesmí na veřejném prostranství nocovat. Policie ale prý bude v tomto případě mírnější a nechá fanoušky spát i ve spacáku.

Veřejnost se s Karlem Gottem bude moci rozloučit od 8 do 22 hodin. K Paláci Žofín mají přicházet po mostě Legií, odcházet se naopak bude přes výstavní síň Mánes, aby nedocházelo ke kolizím s příznivci, kteří na poslední sbohem teprve čekají.





Jak se nejlépe na Žofín dostanete, se podívejte v reportáži: