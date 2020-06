Na Semilsku měli lidé spatřit pumu. Obec i policie varují místní obyvatele

Puma či jiná velká kočkovitá šelma by se měla "prohánět" po lesích ve Stružinci u Lomnice nad Popelkou. Policie Libereckého kraje v posledních dvou dnech přijala od místních obyvatel hned dvě na sobě nezávislá oznámení. První obdržela v úterý okolo půl sedmé ráno. Podruhé jim s tímtéž problémem volal obyvatel Stružince ve středu ráno.

"Není potvrzeno, že se skutečně jedná o pumu, nicméně oznámení nebereme na lehkou váhu. Předali jsme to místní samosprávě a mysliveckému spolku. Opatření, která jsme přijali, jsou preventivní. Doporučujeme, aby se lidé v případě setkání s pumou vyvarovali dráždění. Je to plachá šelma," řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský.

"Další opatření nejsou možná, pumy mají velký rádius, takže pokud se v šest hodin ráno někde pohybovala, tak odpoledne už to nemusí být aktuální," dodal Robovský. Policisté o potenciálním výskytu pumy informovali vedení obce, která v místním rozhlasu varovala obyvatele.

Podle starosty Stružince Jaromíra Hrubého lidé ohlásili výskyt kočkovité šelmy hned třikrát. Dvakrát na policii a jednou na obecním úřadě. "Údajně se měla pohybovat v čási Pohoří na dvou pozemcích. Varovali jsme obyvatele, aby byli obezřetní. Začala houbařská sezóna a lidé chodí do lesů. Měli by dávat pozor a nepouštět tam psy navolno," sdělil TN.cz Hrubý.

"Žádné kroky navíc jsme nepřijali. Nevíme, kde přesně se zvíře může pohybovat. Je to hezké, že by se tu mohla toulat puma, ale nemáme z toho radost," dodal. Není to poprvé, kdy v tomto regionu možný výskyt pumy způsobil poplach. Na podzim minulého roku tato plachá šelma "potrápila" nedaleké Jablonecko.