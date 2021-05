Na Semilsku uhynulo množství dravých ryb, případ už řeší inspekce

Pětiletá práce turnovských rybářů přišla nazmar. Z hladiny rybníka Roudný sesbírali přes půl tuny mrtvých candátů a cejnů. Domnívají se, že za úhynem ryb by mohla být otrava chemikáliemi.



"My jsme to v tuto chvíli předali policii, která přizvala i Českou inspekci životního prostředí a čekáme jak na rozbory ryb, tak na rozbor vody a uvidíme, co to bude. Na jaře bývá v rybnících virémie, dochází k úhynu kaprů, ale tady nám uhynuli candáti, což je pro nás záhadou," řekl předseda svazu rybářů Jaromír Dědeček.



Co je skutečnou příčinou masivního úhynu ryb, se teď snaží rozplést kriminalisté. Vyšetřování ekologické havárie potrvá několik měsíců.



"My jsme si v této souvislosti vyžádali znalecký posudek z oboru zemědělství a také odborná vyjádření české inspekce životního prostředí a krajské veterinární správy v Liberci. Na jejich základě pak rozhodneme o dalším postupu a konečné právní kvalifikaci," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.